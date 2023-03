‘Nuk ka më mirë se vetëm’/ Monika Lubonja: Unë prita princin por nuk erdhi, tani po pres mbretin

Aktorja Monika Lubonja ka treguar detaje rreth jetës së saj personale, ku është shprehur se pjesën tjetër të jetës preferon ta kalojë vetëm.









‘Unë do të vazhdoj të jem vetëm sepse nuk paska më mirë se vetëm”, tha fillimisht ajo.

Aktorja Lubonja ka thënë që e mendon kështu jetën e saj sepse po e jeton në këtë mënyrë.

E pyetur tek ‘Piter Pan’ se kur do të martohet, Monika tha se do të presë mbretin tani pasi princin që e priti nuk i erdhi.

Ti ke bërë gjithë këto gjëra, në televizor, në film, në teatër. Po për të martuar, ke vendosur kur do martohesh?

Monika Lubonja: Unë princin e prita dhe princi nuk erdhi. Kurse unë tani do të pres mbretin, por nuk do ta pres me kalë. Nëse ai do t’i përmbushi të gjitha, me gomar a me breshkë të vijë nuk ka rëndësi. Kur vjen me ngadalë, gjëja është e bukur. Unë do të vazhdoj të jem vetëm sepse nuk paska më mirë se vetëm.

Ashtu thua?

Monika Lubonja: Po, kështu e mendoj unë. Kështu po e jetoj unë.