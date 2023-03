TABELA/ Temperatura deri në 20 gradë, ja si pritet të jetë moti sot

Temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:

në bregdet: 9 / 18 °C

në vendet e ulëta: 7 / 20 °C

në vendet malore: 3 / 17 °C

Moti parashikohet kryesisht i kthjellët por nuk do të mungojnë edhe alternime e herëpashershme të vranësirave kalimtare. Nuk priten reshje në shumicën e qarqeve si dhe lokale të dobëta në veri të vendit. Era do të fryjë e lehtë me drejtim juglindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-5 m/sek dhe valëzim në dete të forcës 1-2 ballë.