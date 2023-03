VIDEO/ Kiara drejt largimit nga Big Brother? Luizi shpërthen në lot teksa këngëtarja bën gati valixhet

Dy banoret e “Big Brother” Kiara Tito dhe Olta Gixhari janë në nominim “kokë më kokë” dhe pritet që njëra prej tyre mbrëmjene sotme të lërë shtëpinë.









Teksa moderatorja ishte duke bërë gati valixhet, Luizi është prekur dhe shihet duke qarë. Kiara i thotë se nuk ka asgjë për të qarë, ndërsa ky i fundit nuk ka reaguar.

“Ç’a qan, se nuk ka gjë për të qarë”, i thotë Kiara Luzit teksa bën gati valixhet.

Më herët Luizi deklaroi se nëse moderatorja do të linte shtëpinë, bashkë me të do të dilte dhe ai megjithatë, Kiara arriti ta bindte që të qëndronte, pasi dëshiron që të shohë në finale.