VIDEO/ Kosova e mbyll pjesën e parë në avantazh ndaj Izraelit

Në orën 18:00 do të startojnë dy sfidat e Grupit I dhe një sfidë e Grupit D të vlefshme për kualifikueset e Europianit.









Kosova do të udhëtojë drejt Izrelit ku do të kërkojë 3 pikë shumë të rëndësishme. Në të njëjtin grup është dhe Zvicra ku bëjnë pjesë shqiptarët e Kosovës, Granit Xhaka dhe Xherdan Shaqiri. Ata do të përballen në transfertë me Bjellorusinë.

Ndërsa dueli i parë në Grupin D është ajo mes Armenisë dhe Turqisë.

FORMACIONET ZYRTARE

GRUPI I

IZRAEL 0-1 KOSOVË

36′ Dasa (AU)

AUTOGOLI I DASËS

BJELLORUSI 0-3 ZVICËR

5′, 17′, 29′ Stefen

GOLI I TRETË I STEFENIT

GOLI I DYTË I STEFENIT

GOLI I STEFENIT

GRUPI D

ARMENI 1-1 TURQI

10′ Kabak (AU)/ 35′ Kokçu

GOLI I KOKÇUSË

AUTOGOLI I KABAKUT

REZULTATI

GRUPI A

SKOCI 3-0 QIPRO

PANORAMASPORT.AL