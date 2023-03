Arsyet të vlefshme pse duhet të shmangni ekspozimin e tepërt në diell

Nuk ishte shumë kohë më parë që nxirja e thellë në bronz shihej si një shenjë e shëndetit të mirë, por tani, njerëzit i kuptojnë rreziqet e ekspozimit të tepërt ndaj dritës së diellit dhe nevojën për të veshur krem kundër diellit. Ne të gjithë kemi nevojë për pak dritë dielli, sepse është ajo që krijon vitaminën D në trupin tonë, por qëndrimi në diell gjatë gjithë ditës mund të shkaktojë një gamë më të gjerë problemesh shëndetësore sesa mund ta kishit kuptuar.









Njollat e moshës

Zonat kafe të pigmentuara të lëkurës që mund të zhvillohen kur plakeni, të cilat ne i quajmë njolla të mëlçisë, ose njollat e moshës, quhen në të vërtetë Lentigine diellore dhe ato shkaktohen nga dielli. Edhe pse njollat e moshës nuk janë të rrezikshme, ato janë të sikletshme. Ato zakonisht gjenden te njerëzit që kanë jetuar në klimat me diell ose kanë punuar jashtë në diell.

Rrudhat

Deri në 90% të shenjave të dukshme të plakjes që shohim shkaktohen nga dielli. Kjo përfshin linjat dhe rrudhat dhe lëkurën e varur. Sa më shumë të ekspozoheni ndaj rrezeve të diellit gjatë jetës tuaj, aq më shpejt do të plakeni, është me të vërtetë kaq e thjeshtë, kështu që kjo është një arsye tjetër shumë e mirë për të kufizuar kohën tuaj në plazh këtë vit.

Goditja nga nxehtësia

Goditja nga nxehtësia, e cila rezulton në nauze, dhimbje koke dhe mund të shkaktojë çorientim dhe shaka, shkaktohet kur kaloni shumë gjatë në diell dhe trupi juaj dehidratohet dhe humbet aftësinë e tij për të kontrolluar temperaturën tuaj bazë.

Flokë të brishtë

Kjo mund të mos jetë saktësisht kërcënuese për jetën, por askush nuk dëshiron flokë të thatë dhe të brishtë.

Lëkurë e fortë

Njerëzit që kalojnë periudha të gjata në diell përfundimisht do të zhvillojnë lëkurë të fortë, lëkurë me linja të thella.

Dehidratim

Qëndrimi në diell për një kohë të gjatë do të largojë lagështinë nga lëkura, flokët dhe trupi juaj, kështu që, pavarësisht nga mënyra që e shikoni, një pushim në hije është gjithmonë një ide e mirë. Edhe nëse nuk zhvilloni goditje të plotë nga dielli, dehidratimi do t’jua pakësojë energjinë dhe do t’ju bëjë të ndiheni të sëmurë.

Kanceri i lëkurës

Lidhja midis ekspozimit ndaj diellit dhe kancerit të lëkurës është tashmë e njohur dhe është vërtetuar pa dyshim. Edhe nëse nuk digjeni, ekspozimi i përsëritur ndaj dritës së diellit, me kalimin e kohës, do të rrisë rrezikun tuaj.