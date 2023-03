Barcelona e frikshme, kërkon të marrë në tavolinë titullin e mohuar në vitin 1937

Barcelona synon të pretendojë “nëpërmjet kanaleve zyrtare” titullin e Ligës të vitit 1937, një turne që, nën emrin e Ligës Mesdhetare, e fitoi gjatë Luftës Civile Spanjolle dhe nuk u konsiderua kurrë nga Federata Spanjolle e Futbollit, me argumentin se nuk kishte një organizim të mirëfillt të La Ligës.









Burime nga klubi i Barcelonës zbuluan për ESPN Digjital se “Komisioni për Kujtesën Historike të Barcelonës do të përgatisë një raport që do t’ia paraqesë klubit dhe do të jetë atëherë që ne do të pretendojmë edhe një herë vlefshmërinë e titullit të fituar në 1937”.

Vendosmëria e Barçës, e cila tashmë në vitin 2009 dhe përmes Joan Laportës kërkoi shqyrtimin e thënë, mbështetet nga vendimi i Federatës Spanjolle për ta konsideruar zyrtarisht Levanten si kampion të Kupës po atë vit, një pretendim i vjetër i klubit të Granotës që gjithmonë e ka refuzuar nga organet zyrtare me arsyetimin se nuk ishte i vlefshëm “sepse nuk ishte një turne i organizuar nga Federata”, sipas argumenteve të tyre.

Megjithatë, bordi i Federatës Spanjolle, me kërkesë të drejtpërdrejtë të presidentit të saj Luis Rubiales, miratoi të shtunën njohjen zyrtare të Kupës së Spanjës së Lirë (siç quhej atëherë, në mes të Luftës Civile) që Levante e fitoi (atë fitoi në finale ndaj Valencias 1-0) dhe kjo do të vërtetohet në Asamblenë e Përgjithshme të organizatës që do të mbahet në verë.

Barça, e cila e përgëzoi Levanten për arritjen e njohjes në fjalë, e kupton se meriton të njëjtin konsideratë, pasi Liga Mesdhetare u organizua nga autoritetet e Republikës si një alternativë ndaj Ligës Kombëtare, e pamundur për t’u kundërshtuar për shkak të luftës.

Federata Katalane e Futbollit, me kërkesë të spanjollëve, ishte përgjegjëse për organizimin e turneut në të cilin morën pjesë tetë klube (Barcelona, ​​Espanyol, Girona, Valencia, Levante, Gimnàstic, Granollers dhe Athletic de Castellón). Parashikimi vuri në dukje pjesëmarrjen e Real Madrid (në atë kohë Madrid FC) dhe Athletic de Madrid, por megjithëse kryeqyteti spanjoll mbeti nën kontrollin e qeverisë demokratike të Republikës në atë kohë, afërsia e frontit të Madridit e bëri atë të pa këshillueshme. që ata të presin ndeshjet e kompeticionit.

Pas përfundimit të Luftës Civile në vitin 1939, qeveria e re e diktatorit Francisco Franko anuloi vlefshmërinë e Ligës dhe të Kupës së 1937 dhe vetëm 68 vjet pas mbajtjes së saj, në 2005, kur një propozim u paraqit në Ligjin e Kongresit për të njohur Copa del Levante, e cila u pasua nga një tjetër për të zyrtarizuar Ligën e Barcelonës.

Në vitin 2009, asambleja e Federatës Spanjolle të Futbollit votoi kundër dhe nuk e dha një njohje të tillë pas një raporti të pafavorshëm nga Qendra Kërkimore e Historisë dhe Statistikave Spanjolle mbi pretendimin e Levantes, i cili u shoqërua nga një nga Joan Laporta, gjatë fazës së tij të parë si president të Barçës, për të arritur këtë njohje.

“Shpresojmë ta bëjmë të krahasueshme për të gjitha qëllimet me një kampionat të Ligës dhe megjithëse supozojmë se do të jetë një proces i gjatë, rasti i Levantes përfiton nga pretendimi ynë”, mbrohet ai nga Camp Nou, ku ka besim se, pas 86 vite, feston një tjetër titull lige.