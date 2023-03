Gjermani, krimi rritet me 11,5% krahasuar me një vit më parë

Numri i veprave penale në Gjermani u rrit me 11,5% në 2022, krahasuar me një vit më parë, sipas një raporti të Statistikave të Krimeve të Policisë, publikuar në gazetën “Welt am Sonntag”. “Rreth 5.6 milionë krime janë kryer në mbarë vendin”, raportoi gazeta.









Numri i tyre ishte 3, 5% më i lartë se në vitin 2019, një vit përpara shpërthimit të pandemisë.

Gjithashtu, numri i të dyshuarve është rritur me 10,7% në rreth 2.1 milionë, krahasuar me vitin 2021.

Të dhënat treguan një rritje të numrit të të miturve të dyshuar për krime, duke arritur në 93 095, duke u rritur me 35,5%, krahasuar me 72 890 në vitin 2019.

Ministri i Brendshëm i North Rhine-Westphalia, Herbert Reul fajësoi nivelet e dobëta të ndërgjegjësimit shoqëror të kombinuar me internetin, duke kritikuar ashpër faqet e diskutueshme dhe videot ose lojërat që promovojnë dhunën.