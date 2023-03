‘Kryetarët e Ramës janë në kërkim ndërkombëtar’/ Meta nga Përrenjasi: Alternativat tona do sjellin ndryshim, ‘Rilindja’ ka harruar qytetarët

Kreu i PL, Ilir Meta është takuar këtë të dielë me qyqarët e Përrenjasit, së bashku me kandidaten e opozitës për këtë bashki, Zana Topi.









Meta vlerësoi Topin si një figurë përbashkuese ku tha se me integritetin e saj, kjo e fundit do të bëjë më të mirën për bashkinë Përrenjas.

Sakaq ngriti shqetësimin e shumë shqiptarë po largohen çdo ditë nga vendi, pasi qeveria nuk i jep mbështetje.

“Është kënaqësi të jem në promovimin e një kandidature kaq të denjë si Zana Topi. Një profesioniste e jashtëzakonshme me shumë eksperiencë jo vetëm profesionale por edhe të parlamentit. Jam i sigurt që me integritetin e saj do të bëjë më të mirën për të gjithë popullin e bashkisë së Prrenjasit. Ne do të kemi shans për të shpalosur vlerat më të mira menaxheriale në Prrenjas. Është kënaqësi e veçantë të jem këtu me mikun tim Aurel Bylykbashin dhe të japin mbështetjen tonë për Zanën. Është votuar nga simpatizantët e PD si një zgjedhje përbashkuese. Gati 1/3 e kryetarëve që emëroi ai ose nuk janë më në zyrë, ose janë në kërkim ndërkombëtar. Vetëm Vora ka ndërruar 5 kryetarë në 4 vjet dhe e kanë falimentuar bashkinë e Vorës. Kavaja, edhe atë e falimentuan. Pastaj këto punët e ujësjellësave ju i dini. Modelet këto janë. Pse paska legë Kosova për pedagogët dhe mësuesit dhe nuk paskemi ne? Çfarë rrugësh ka bërë Edi Rama? Më thoni mua ku i çoi ky borxhet që ka marrë? Më thoni një rrugë që ky e ka mbaruar. Kilometri katër herë pesë herë më shtrenjtë. Këtu janë lekët e pensioneve që nuk janë rritur. Ky çdo gjë e ka bërë monopol. E ka kundër prodhimit vendas, kundër eksporteve. Mollën e Korçës më lirë se në Tiranë e gjeni në Prishtinë. Sepse gjithë sistemi i tij punon për një pakicë. Po ikin njerëzit se nuk ka qëllim qeveria t’i mbajë dhe të zhvillojë njerëzit. Kush është mbështetja që i japim ne bujqësisë dhe blegtorisë dhe kush është ajo që jep Maqedonia”, deklaroi Meta.