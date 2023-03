Olta e thotë troç: Për Luizin kam afeksion (VIDEO)

Olta Gixhari ka thënë se për Luiz Ejllin ka afeksion. Këtë deklaratë aktorja e bëri gjatë një bisede me Dean, teksa po flisnin për raportet që kanë me banorët e tjerë.









Biseda mes Oltës dhe Deas:

Olta: Mbase me ne i hahet muhabeti, pse është keq që të qëndrojë me ne? Dhe me ty ka qëndruar.

Dea:Ne na hahet muhabeti të gjithëve me njëri-tjetrin.

Olta: Po pra he, kështu që mos i shiko gjërat kështu.

Olta: E di si i thashë Getit unë, kur zihesh, pastaj qesh dhe përqafoheni dhe me Fotininë jo. I thashë ore kam 91 ditë.

Dea: Këto nuk kuptojnë fare.

Olta: Jo se nuk kuptojnë se janë të rinj, po nuk po kuptojnë dinamikën. Ia thashë troç: unë për Luizin kam afeksion.

