Pse ndihma ushtarake në Ukrainë nuk mund të arrijë gjithmonë në vijat e para!

Në një luftë që po zhvillohet kryesisht në llogore të epokës së Luftës së Dytë Botërore, me municione sovjetike, fluksi i madh i armëve moderne të NATO-s dhe furnizimeve ushtarake nga Perëndimi në Ukrainë është dëshmuar të jetë ndër përcaktuesit më të mëdhenj nëse territori humbet apo fitohet së bashku.









Pjesa më e madhe e këtyre armëve dhe furnizimeve ushtarake shkojnë në kufirin e Polonisë, ku aleatët e SHBA-së dhe NATO-s e kalojnë shpejt atë përtej kufirit dhe në duart e zyrtarëve ukrainas.

Jonas Ohman është themeluesi dhe CEO i Blue-Yellow, një organizatë me bazë në Lituani që ka takuar dhe furnizuar njësitë e vijës së parë me ndihmë ushtarake jovdekjeprurëse në Ukrainë që nga fillimi i konfliktit me separatistët e mbështetur nga Rusia në 2014. Në prill, ai vlerësoi se vetëm “30-40%” e furnizimeve që vinin përtej kufirit arritën në destinacionin e tyre përfundimtar. Por ai thotë se situata është përmirësuar ndjeshëm që atëherë dhe një sasi shumë më e madhe tani arrin atje ku duhet të shkojë.

Qeveria e Ukrainës vëren se atasheu i mbrojtjes i SHBA-së, gjeneral brigade Garrick M. Harmon mbërriti në Kiev në gusht 2022 për kontrollin dhe monitorimin e armëve. CBS News ka kontaktuar me Harmon për një intervistë.

Shtetet e Bashkuara kanë dhënë mbi 23 miliardë dollarë ndihmë ushtarake për Ukrainën që nga fillimi i luftës në fund të shkurtit, sipas Institutit të Kielit për Ekonominë Botërore, i cili ka ndjekur angazhimet globale të ndihmës për Ukrainën. Mbretëria e Bashkuar ka angazhuar 3.7 miliardë dollarë, Gjermania 1.4 miliardë dollarë dhe Polonia 1.8 miliardë dollarë, me shumë vende të tjera që ndjekin shembullin.

Një kombinim i linjave të frontit në ndryshim të vazhdueshëm të Ukrainës me forcat e saj kryesisht vullnetare dhe paraushtarake e ka bërë të vështirë dërgimin e ndihmës ushtarake për ata që përpiqen të lundrojnë në linjat e rrezikshme të furnizimit për në destinacionin e tyre. Disa kanë ngritur shqetësime për armët që bien në tregun e zi të Ukrainës, i cili ka lulëzuar nga korrupsioni që nga rënia e Bashkimit Sovjetik.

Ohman mbështetet kryesisht në kanalet jozyrtare për të ofruar furnizimet e tij, të cilat mund të përfshijnë çdo gjë, nga sferat e shikimit të natës dhe radiot tek jelekët Kevlar, helmetat balistike dhe dronët modernë, të cilët kanë dëshmuar se janë sytë thelbësorë në qiell për të thyer ngërçin në fushën e betejës. Statusi i grupit të tij si OJQ nuk e lejon atë të dorëzojë “armë vdekjeprurëse”.

“Ka si zotër të pushtetit, oligarkë, lojtarë politikë”, tha Ohman në prill, duke përshkruar korrupsionin dhe burokracinë që ai duhej të punonte. “Vetë sistemi, është si, “Ne jemi forcat e armatosura të Ukrainës, e duan, mirë, na e dhanë amerikanët’. Është njësoj si lojërat e pushtetit gjatë gjithë ditës, dhe kështu në fund njerëzit kanë nevojë për gjërat, dhe ata shkojnë tek ne”.

Andy Millburn është një kolonel marins në pension i SHBA-së, i cili shërbeu në Irak dhe Somali dhe së fundmi themeloi Mozart Group, një kompani e dedikuar për trajnimin e ushtarëve ukrainas të vijës së parë. Ai udhëtoi për në Ukrainë pas pushtimit rus dhe ngriti një bazë në kryeqytetin Kiev.

“Nëse siguroni furnizime, ose një tubacion logjistik, duhet të ketë një organizim për të, apo jo? Nëse aftësia për të cilën jeni të gatshëm të përfshiheni në të ndalet në kufirin ukrainas, befasia nuk është se të gjitha këto gjëra nuk po arrijnë atje ku duhet të shkojnë – befasia është se njerëzit në fakt e prisnin atë”, tha Millburn.

“Nëse politika e Shteteve të Bashkuara është të mbështesë Ukrainën në mbrojtjen e vendit të saj kundër Federatës Ruse, ju nuk mund të shkoni në gjysmë të rrugës me këtë. Nuk mund të krijoni linja artificiale. Unë e kuptoj që kjo do të thotë se trupat amerikane nuk po luftojnë kundër rusëve. E kuptoj që as trupat amerikane nuk po kalojnë kufirin. Por pse të paktën të mos vendosim njerëz për të mbikëqyrur vendin? Ata mund të jenë civilë për të siguruar që gjërat e duhura po ndodhin”, tha ai.

Në korrik, ambasadorja Bonnie Denise Jenkins, nënsekretare për Kontrollin e Armëve dhe Sigurinë Ndërkombëtare në Departamentin e Shtetit të SHBA-së, tha se “potenciali për diversion të paligjshëm të armëve është ndër një mori konsideratash politiko-ushtarake dhe të të drejtave të njeriut”.

Por ajo shtoi, “Ne jemi të sigurt në angazhimin e qeverisë ukrainase për të mbrojtur dhe për të marrë parasysh pajisjet e mbrojtjes me origjinë nga SHBA”.

Ukraina ka krijuar një komision të përkohshëm të posaçëm për të gjurmuar rrjedhën e armëve brenda vendit. Por megjithatë, ekspertët e armëve thonë se kanë parë situata të tilla edhe më parë.

“Çdo vend dhe çdo situatë është shumë e ndryshme, por sigurisht nëse shikoj prapa, Iraku është një vend tjetër ku ka pasur dërgesa ciklike. Ne pamë shumë armë që erdhën në vitin 2003 me pushtimin e Irakut të udhëhequr nga SHBA, dhe më pas ndodhi 2014. kur ISIS pushtoi pjesë të mëdha të vendit dhe mori rezerva të mëdha armësh që ishin destinuar për forcat irakiane”, tha Donatella Rovera, një këshilltare e lartë për krizën për Amnesty International, e cila ka monitoruar shkeljet e të drejtave të njeriut në Ukrainë.

“Kohët e fundit, ne pamë të njëjtën situatë të ndodhur në Afganistan,” tha ajo për tërheqjen e SHBA-së dhe pushtimin e vendit nga talebanët. “Duhet të krijohen mekanizma mbikëqyrës për të shmangur këtë”.

“Kjo është një nga arsyet që ne duhet ta fitojmë luftën,” tha Ohman. “Nëse e humbim luftën, nëse kemi këtë lloj zone gri, skenarin e një shteti gjysmë të dështuar ose diçka të tillë. Nëse e bëni këtë – ju derdhni shumë burime vdekjeprurëse në një vend dhe humbni – atëherë do të duhet të përballeni pasojat”.

Gazeta Shqiptare