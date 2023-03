Në tregun e këmbimit valutor një euro blihet me 113.9 lekë dhe do shitet me 114.4 lekë.









Më poshtë po sjellim të dhënat e këmbimit valutor, për të gjitha monedhat e huaja:

Dollari amerikan blihet me 105.7 lekë dhe shitet me 106.6 lekë.

Franga zvicerane blihet me 114.5 lekë dhe shitet me 115.4 lekë.

Paundi britanik blihet me 128.9 lekë dhe shitet me 130 lekë.

Dollari kanadez blihet me 76.6 lekë dhe shitet me 79 lekë.