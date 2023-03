Aktori Jeremy Renner po ecën tre muaj pas aksidentit të rëndë që për pak i kushtoi jetën

Jeremy Renner, aktori i njohur i Hollivudit, ka shpërndarë në Twitter një video që tregon ecurinë e rikuperimit të tij pas aksidentit të rëndë të borës. Ngjarja ka ndodhur ditën e Vitit të Ri dhe ka bërë që aktori të thyejë më shumë se 30 kocka në trupin e tij.

Në videon që ai shpërndau më 26 mars, Renner shihet duke ecur në një rutine kundër gravitetit. Aktori mbetet pozitiv dhe i fokusuar në rikuperimin e tij. Ajo i ka shkruar: “Më duhet të gjej gjëra të tjera për të zënë kohën time në mënyrë që trupi im të mund të shërohet nga vullneti im”.

Shikoni videon

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY

