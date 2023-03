Ambasada e SHBA reagon për sulmin me armë ndaj Top Channel: Nxisim agjencitë ligjzbatuese të kryejnë një hetim tërësor, përgjegjësit të dalin para drejtësisë

Ambasada e SHBA në vendin tonë ka reaguar në lidhje me sulmin me armë zjarri ndaj ambienteve të Top Channel, ku për pasojë u vra roja i sigurisë. Me anë të një njoftimi, ambasada nxit agjencitë ligjzbatuese të kryejnë një hetim tërësor që do të nxjerrë përgjegjësit përpara drejtësisë.









Po ashtu, ambasada e SHBA në Tiranë shpreh ngushëllimet për familjen e 60-vjeçarit, Pal Kola, që mbeti i vrarë.

“Ambasada e SHBA në Tiranë dënon me forcë sulmin vdekjeprurës ndaj Top Channel dhe i shprehim ngushëllimet më të thella familjes së viktimës. Nxisim agjencitë ligjzbatuese të kryejnë një hetim tërësor që do të nxjerrë përgjegjësit përpara drejtësisë”, thuhet në reagimin e ambasadës.