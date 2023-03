Bënin namin me vjedhjen e lopëve dhe ushqimeve, tre shqiptarët bien pre e policisë greke

Ata erdhën në Greqi nga Shqipëria, ngarkuan makinën e tyre me vaj, foragjere e deri dhe lopë dhe u kthyen sërish në shtetin fqinj ku i shitën. Një rast i pabesueshëm është zbardhur nga vjedhjet e njëpasnjëshme të bizneseve edhe në Messolongi, ku efektivët e policisë së sigurimit kanë vënë në pranga tre persona të moshës 35, 44 dhe 52 vjeç, të gjithë shtetas dhe banues në Shqipëri. Hajdutët e ‘importuar’ janë pikasur brenda një Mercedes Vito teksa lëviznin në kilometrin e 33-të të Antirio-Janinës, në orën 23:30 të së premtes mbrëma (24/3).









Pak më parë ata kishin tentuar të vidhnin kafshë nga një stallë në Bizani në Nafpaktinë e Epërme. Brenda automjetit u gjetën mjete për vjedhje. Në kuadër të hetimeve të policisë, u konstatua se tre personat kishin marrë më 17 shkurt, një viç me vlerë 2000 euro nga një fermë lope në Nafpaktos.

Më 8 mars, 23 thasë me plehra, me vlerë 700 euro, u vodhën jashtë një dyqani në Korakeika, Messolonghi. Njëkohësisht, u konstatua se ata janë autorët e vjedhjes së 45 kontejnerëve me naftë me vlerë 2700 euro, një motoçikletë 1540 euro dhe 18 bobina spango me vlerë 270 euro, nga një magazinë në Amfilochia, në datat 13-14 janar. Nga hetimet e policisë rezulton se hajdutët shqiptarë kanë ardhur në Greqi, kanë vjedhur dhe në pak kohë janë kthyer në Shqipëri, ku kanë shitur produktet e vjedhura!