Gwyneth Paltrow: Mesazhet pas zgjedhjeve të saj të veshjeve në gjykatë

Pamja ka rëndësi. Dhe veçanërisht dalja në gjykatë, një fakt i vërtetuar edhe një herë këtë javë nga Gwyneth Paltrow, aktorja fituese e çmimit Oscar, e cila aktualisht ndodhet në gjyq në Utah.









Padia ka të bëjë me një aksident skijimi në të cilin ajo u përfshi në vitin 2016. Paltrow po përballet me Terry Sanderson, një optometrist në pension, i cili e akuzon atë për shkaktimin e një aksidenti në Deer Valley Ski Resort në Utah që e la atë “të plagosur rëndë” dhe pa “aftësi për të funksionuar” në nivel të lartë”.

Në sallën e gjyqit, Gwyneth Paltrow mban një qasje qëllimisht të përulur. Ajo nuk bën veshje me fuqi në kuptimin tradicional. Rrobat e saj duket se janë tematike rreth thurjeve krem ​​- një lojë çarmatosëse që e bën atë të duket elegante, por qëllimisht e thjeshtë dhe e arritshme, një efekt që nuk do ta kishte arritur kurrë me një kostum të rreptë.

Paltrow i nisi gjërat me një jakë të bardhë dhe një pallto jeshile ulliri nga The Row, dhe të nesërmen zgjodhi një triko me rripa nga etiketa e saj, G. Label nga Goop, dhe një palë çizme kafe Celine me lidhëse.

Së fundmi aktorja kishte veshur një kostum gri të kryqëzuar me të njëjtat zinxhirë ari që kishte veshur ditët e fundit.

Që Paltrow vazhdimisht vesh ngjyra më të çelura, siç tha stilistja Alexandra Wood për Evening Standard, ndoshta është me qëllim.

“Mendoj se ajo që është interesante është se ajo zgjedh të bardha gjatë gjithë kohës”, thotë ajo. “A mund të shprehë kjo pafajësinë e saj dhe të nxjerrë në pah një anë më të butë të saj? Dhe pastaj rrobat e saj janë thurur – të gjitha shumë të buta dhe me gëzof . Një tjetër detaj për t’u theksuar është se Paltrow, për momentin, ka qëndruar larg siluetave më të guximshme. Edhe pse pjesët e saj janë xhaketa elegante, pallto dhe pantallona të gjera që hyjnë në fushën e veshjeve profesionale – ato zbuten nga pëlhura dhe paleta e ngjyrave. Aty ku një xhaketë e zezë mund të nxjerrë ftohtësi, një pulovër krem ​​nuk është kërcënues. Këto pjesë e bëjnë gruan që i vesh të duket e relaksuar dhe e bazuar.

Një detaj në veshjen e Paltrow që nuk duhet anashkaluar janë syzet. Kur jeni duke u paditur nga një optometrist në pension, pse të mos lëshoni një linjë syze dielli retro? Aktorja është parë e veshur me një palë aviatorë të viteve 1970 në sallën e gjyqit dhe një palë tjetër me lente pasqyre. Por gjyqi pritet të zgjasë tetë ditë, ndaj presim më shumë palë syze të kombinuara me copa elegante dhe tokësore.