A jeni ulur ndonjëherë këmbëkryq? Ky qëndrim nuk i bën mirë trupit tuaj

Një profesor i anatomisë zbulon ndryshimet e vërejtura në trup nga kryqëzimi i këmbëve.









Këmbëkryq në të djathtë apo në të majtë? Rreth 62% e njerëzve kalojnë këmbën e djathtë mbi të majtën, 26% në të kundërt, ndërsa 12% nuk ​​kanë asnjë preferencë.

Por sado e rehatshme të jetë të ulesh me këmbët e kryqëzuara, paradoksi është se ky pozicion mund të dëmtojë qëndrimin e duhur të trupit dhe të shkaktojë mosfunksionime të ndryshme. Dr. Adam Taylor, Profesor dhe Drejtor i Qendrës Klinike të Mësimit të Anatomisë në Universitetin Lancaster paraqet të gjitha provat kërkimore në një artikull në The Conversation në lidhje me të mirat dhe të këqijat.

Si fillim, këmba e kryqëzuar, sipas hulumtimeve , mund të “prish” shtrirjen e ijeve, me njërën më të lartë se tjetra. Një studim tjetër zbuloi se ndryshon shpejtësinë me të cilën gjaku lëviz nëpër enët e gjakut në ekstremitetet e poshtme, gjë që mund të rrisë rrezikun e mpiksjes së gjakut.