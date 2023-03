Nga rikandidimet te prurjet e reja, emrat e PS për 14 majin! “Një jetë në karrige”, kush është kryebashkiaku që kërkon mandatin e shtatë! Në Vlorë “mbijeton” vetëm Jorgo Goro

VALENTINA MADANI/ Kryesia e Partisë Socialiste zyrtarizoi mbrëmjen e së shtunës 61 kandidatët për zgjedhjet vendore të 14 majit.









Gati 1 e katërta e listës së kandidatëve për kryebashkiakë të PS-së është e përbërë nga emra të rinj. Dy ditë para përfundimit të afatit zyrtar të depozitimit të listave të kandidatëve, kryetarët e 12 qarqeve të vendit zbardhën emrat e listës. Në disa nga bashkitë e vendit kandidatët aktualë u kanë lënë stafetën kandidatëve të rinj si në bashkitë: Gramsh, Bulqizë, Libohovë, Has, Patos, Divjakë, ndërsa në bashkitë e tjera janë rikonfirmuar aktualët. Në raundin final të diskutimeve në kryesi, selia rozë zgjodhi t’u besojë 45 kryetarëve aktualë duke sjellë risi në vetëm 16 bashki të tjera. Riformatimi më i madh i është bërë qarkut të Vlorës, ku nga 7 bashki janë ndryshuar 6. Besimin për të fituar Vlorën, socialistët ia dhanë Ermal Dredhës, një diplomat karriere i cili do të lerë Dubain ku shërben si ambasador për qytetin bregdetar.

Në listën e kandidatëve për kryebashkiakë, socialistët kanë edhe dy deputetë, të cilët do të duhet të lënë mandatet për të garuar më 14 maj. Bëhet fjalë për Benet Becin në Shkodër dhe Besjan Ajazin në Gramsh. Por pavarësisht rinovimit të pjesshëm, socialistët edhe në këto zgjedhje kanë vendosur të mos heqin dorë nga disa prej kandidatëve të tyret historikë, që kanë disa mandate si kryebashkiak. Rekordin e mban kryebashkiaku i Maliqit, Gëzim Topçiu, i cili në zgjedhjet e ardhshme do të garojë për një mandat të 7-të. Ai ka qenë zgjedhur për herë të parë në vitin 2000. Një tjetër emër që pason Topçiun drejt rekordeve është Adriatik Zotkaj i Poliçanit. Zotkaj drejton Bashkinë e Poliçanit prej vitit 2004 dhe kërkon tashmë të marrë një mandat të gjashtë. Jo pak mandate në krye të Tepelenës ka Tërmet Peçi, i cili për herë të parë u zgjodh kryebashkiak në 2011.

KANDIDATËT

Mes emrave socialistë që do të garojnë më 14 maj ai që ngjalli reagimin më të madh të gazetarëve që po prisnin në selinë e PS-së ishte ai i kryebashkiakut të Maliqit, Gëzim Topçiu. Kjo, për faktin se Topçiu kandidon për një mandat të shtatë në këtë bashki, një rekord ky për të zgjedhurit vendos në Shqipëri. Sipas drejtuesit politik të Korçës, Niko Peleshi, arsyeja e kandidimit të Topçiut sërish është fakti se Maliqi ka nevojë për një menaxher si ai.

“Kemi shumë figura në këtë bashki, por Gëzim Topçiu është kampioni i shërbëtorit ndaj qytetarëve. Në Bashkinë e madhe të Maliqit, në fakt, ka vetëm dy mandate. Është një nga kampionët e punës dhe jam shumë i bindur që nuk do të jetë thjesht një mandat i ri, me të cilin jemi mësuar, por do të jetë një mandat ku do të kemi projekte të mëdha. Maliqi ka nevojë për një menaxher si Gëzim Topçiu” u shpreh Peleshi.

Por teksa kryebashkiaku i Maliqit kandidohet për herë të shtatë, dy kryebashkiakë të tjerë në Fier do të jenë të detyruar të hapin krahun për shkak se kanë marrë nga tri mandate. Rajmonda Balili në Patos dhe Fredi Kokoneshi në Divjakë morën mbrëmë vlerësimet e Taulant Ballës për punën e bërë, por pas tre mandatesh, sipas tij, ka nevojë për energji të reja. Të 11 drejtuesit e qarqeve që prezantuan njëri pas tjetrit emrat e kandidatëve të Partisë Socialiste pas mbledhjes së Kryesisë shprehën besim se në 14 maj të zgjedhurit e tyre do të marrin edhe votëbesimin e qytetarëve.

Vlora është qarku që ka më shumë emra të rinj, ku nga 7 bashkitë vetëm Jorgo Goro në Himarë është rikandiduar. Për Bashkinë e Vlorës është zgjedhur diplomati Ermal Dredha. Kreu i Bashkisë Himarë, Jorgo Goro, është emri i vetëm që u ka “mbijetuar” ndryshimeve të emrave për zgjedhjet vendore nga Partia Socialiste. Drejtuesi politik i PS në Vlorë, Blendi Klosi, bëri me dije se në 6 bashki të këtij qarku nuk do të ketë rikandidime. Ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja, njoftoi se kryesia vendosi që në Lezhë do të rikandidojë të 3 kryebashkiakët aktualë. Ndërkohë është miratuar edhe përbërja e listës së Këshillave Bashkiakë. Në Lezhë rikandidon Pjerin Ndreu, në Kurbin Majlinda Cara dhe në Mirditë Ndrecë Deda.

LISTA E KANDIDATËVE TË PARTISË SOCIALISTE

1.QARKU SHKODËR

Malësi e Madhe – Tonin Marinaj

Shkodër – Benet Beci

Pukë – Gjon Gjonaj

Vau i Dejës – Kristjan Shkreli

Fushë Arrëz – Franc Tuci

2.QARKU ELBASAN

Elbasan – Gledian Llatja

Cërrik – Andis Salla

Belsh – Arif Tafani

Gramsh- Besian Ajazi

Peqin – Bukurosh Maçi

Librazhd – Mariglen Disha

Përrenjas – Nuri Belba

3.QARKU LEZHË

Lezhë – Pjerin Ndreu

Kurbin – Majlinda Cara

Mirditë – Ndrec Deda

4.QARKU DIBËR

Dibër- Rahim Spahiu

Mat – Agron Malaj

Klos – Valbona Kola

Bulqizë – Festime Mjeshtri

5.QARKU BERAT

Skrapar – Adriatik Mema

Poliçan – Ardiatik Zotkaj

Berat – Ervin Demo

Dimal – Juliana Mema

Kuçovë- Kreshnik Hajdari

6.QARKU DURRËS

Durrës- Emirjana Sako

Shijak- Elton Arbana

Krujë- Artur Bushi

7.QARKU KORÇË

Korçë- Sotiraq Filo

Pogradec – Ilir Xhakolli

Devoll- Eduard Duro

Maliq – Gëzim Topçiu

Pustec- Pali Kolefski

Kolonjë- Erion Isai

8.QARKU GJIROKASTËR

Gjirokastër – Flamur Golemi

Përmet – Alma Hoxha

Këlcyrë – Klement Ndoni

Tepelenë- Tërmet Peçi

Memaliaj – Gjolekë Guci

Dropull – Dhimitraq Toli

Libohovë – Leonard Hide

9.QARKU KUKËS

Bashkia Kukës – Safet Gjici

Bashkia Tropojë – Rexh Byberi

Bashkia Has – Halit Mulaj

10.QARKU FIER

Bashkia Fier – Armando Subashi

Bashkia Lushnje – Eriselda Sefa

Bashkia Mallakastër – Qerim Ismaili

Bashkia Roskovec – Majlinda Bufi

Bashkia Patos – Fatjon Duraj

Bashkia Divjakë, Josif Gorrea

11.QARKU TIRANË

Bashkia Tiranë – Erion Veliaj

Bashkia Kamëz – Rakip Suli

Bashkia Kavajë – Redjan Krali

Bashkia Vorë – Blerim Shera

Bashkia Rrogozhinë – Edison Memolla

12.QARKU VLORË

Bashkia Vlorë – Ermal Dredha

Bashkia Selenicë – Nertil Bellaj

Bashkia Delvinë – Besmir Veliu

Bashkia Finiq – Romeo Çakulli

Bashkia Himarë – Jorgo Goro

Bashkia Konispol – Erges Dule

Bashkia Sarandë – Olti Çaç