“Po kërkojmë të gjejmë një gjuhë të përbashkët”, Agalliu: Me kohë do e gjejmë një zgjidhje

Deputeti Arbi Agalliu dhe Kryetari i Komanduar Gjergji Nika nxjerrin listën e këshilltarëve. Agalliu me tone të buta edhe ndaj demokratëve që mbështesin Berishën.









Kandidati i nxjerr nga Primaret, do jetë kandidati i demokratëve.

Ne jemi për kandidatin që janë zgjedhur në Primare.

Arbi Agalliu: Fatkeqësisht jemi dy grupime në këto zgjedhje.

Agalliu: Po kërkojmë të gjejmë një gjuhë të përbashkët. Me kohë do e gjejmë një zgjidhje.

Bashkë me kryesinë e pd, kemi marr vendimin që mos të nxjerrim kandidatë as në Vlorë e as në Selenicë.

Agalliu: Shumë shpejtë do kemi një tjetër Seli në Vlorë. Nuk e marrim selinë me dhunë.

Nika: sipas kalkulimeve tona, pretendojmë 12 antarë këshilli në Vlorë dhe 6 në Selenicë.

(Kaq ka qenë numri i këshilltarëve që pd ka patur në kohërat më të mira).

Nika: Kemi patur 3 kandidatë për Vlorën dhe 2 për Selenicën, por nuk i nxorrëm.

Lista jonë për këshilltarë është:

Gjergji Nika

Eneida Vera

Myzafer Elezi

Anila Toto

Adriatik Isufaj

Marsela Xhyberi

BlerdianGjipalaj

Pranvera Dalipaj