Puthje në skenë? Këngëtari i njohur tregon të vërtetën

Po bëjnë xhiron e internetit këto 24 orët e fundit disa video që tregojnë se Christos Mastoras dhe Despina Vandis po afrohen “shumë”, teksa ndodhen në skenën e klubit të natës ku shfaqen.









Jo befasisht, kjo shkaktoi shumë reagime, ku këngëtarja është kujdesur t’i sqarojë gjërat me një postim në Instagram.

Dihet se si ai ashtu edhe Despina Vandi janë në një lidhje, e cila i vë në pozitë të vështirë partnerët e tyre. Christos Mastoras është çift me Garifalia Kalifonin , ndërsa siç dihet prej kohësh këngëtari është me Vassilis Bisbikis.

Në publikimin e tij, Christos Mastoras ka dashur të bëjë të qartë se marrëdhënia e tij me Despina Vandin është thjesht profesionale.

Në rrëfimin e tij ai shkroi:

“E kuptoj që ju doni të bëni punën tuaj, numrat, klikimet tuaja me tituj të këndshëm tërheqës. Nuk kam asnjë problem dhe nuk fajësoj askënd, por “çështja” e sotme më bën të ndihem shumë në siklet. Ajo që do të doja që njerëzit të kuptonin është që edhe ne të bëjmë një punë, të japim një shfaqje të bukur dhe të krijojmë një atmosferë të bukur për ata që vijnë në Enastron dhe që të gjithë të kalojnë bukur. Pra nuk ka as puthje, as tym, as zjarr. Por ka dashuri, vlerësim, respekt dhe shumë shaka në skenë”.