“Vota e demokratëve do shkojë tek kandidati i dalë nga primaret”- Këlliçi në Panorama TV: Beteja është për të hequr një model që ka 8 vite në krye të Bashkisë

Belind Këlliçi ka komentuar në Panorama TV vendimin e grupimit të Alibejat për të nxjerrë kandidat tjetër për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet lokale.









Ai është shprehur se “vota e demokratëve do të shkojë tek kandidati i dalë nga Primaret”. Ndërsa shtoi se beteja e tij, si kandidat i “Bashkë Fitojmë”, është për të hequr një model që ka 8 vite në krye të Bashkisë së Tiranës.

“Vota e demokratëve do të shkojë tek kandidati që kanë zgjedhur primare, kolegun nuk dua ta komentoj.

Në këtë përballje me Veliajn beteja është për të hequr një model që ka 8 vite. Qytetarët e kanë parë prej 8 vitesh nëse ka bërë punë të mjaftueshme. Qyteti sot ka probleme me kostot e jetesës, trafikun e rënduar, në këtë stres dhe ankth jetojmë çdo ditë, qytet ku kemi prodhuar numrin më të lartë të fëmijëve azmatikë, vuan për hapësira publike, s’ka parqe e lulishte, por ka kulla betoni e pretendohet se është mbjellur pema e 1 miliontë.

Për të rrëzuar këtë model, për të ecur me ritmin, kam dalë më programin tim për problematikat që ka Tirana, s’duhet të humbim edhe 4 vite të tjera.

Transporti publik do jetë falas për qytetarët. Nga taksat që do mbledhin nga kryeqyteti, nuk do i çojë miliona euro të qytetarëve për objekte fantazmë siç është inceneratori, por për shërbime për qytetarët.

Unë zgjidh problemin kryesor trafikun e rënduar, inkurajoj qytetarët të përdorin transportin publik”, tha Belind Këlliçi.