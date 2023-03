“Bën fushatë me njerëz me precedent penal”/ Kreu i PS në Rubik jep dorëheqjen: Ndrec Deda që rikandidon për një mandat të tretë bën emërime klienteliste dhe…

Kreu i PS në Rubik, Pal Tushaj ka dhënë dorëheqje këtë të martë, disa javë para zgjedhjeve ku ka renditur dhe arsyet.









Tushaj në ‘Facebook’ shprehet se arsyeja kryesore e dorëheqjes është rikandidimi i Ndrec Dedës për një mandat të tretë në Mirditë.

Ndër të tjera ai shkruan se Deda bën fushatë me njerëz me precedent penalë dhe gjithashtu ben emerime klienteliste pa marre parasysh partine.

Postimi i plotë:

Të nderuar miq. Ju bëj me dije se kamë dhënë dorëheqjen nga pozicioni i kryetarit të PS të njësisë vendore Rrubik. Arsyeja e pare dhe kryesore që dhashë dorëheqjen është rikandidimi i Ndrec Dedës. Disa arsyet e tjera jane:

1 – zoti Ndrec e trajton Mirditën si të dorës dytë pasi vjen në punë me kohë të pjesshme, 2 herë në javë me nga 2 orë. Vetëm kur ka fushate vjen me kohë të plotë .

2 -Nuk përfill strukturat e PS

3 -Bën fushat me njerëz me precedent penal

Bën emërime klienteliste pa marr parasysh fare partine. Prioritet kryesor që të jesh ne administratën e zotit Ndrec është të kesh dy emra dhe të kesh qenë të paktën një herë në burg

4 -Të kesh nivel të cunguar arsimor si Ndreca

Të mos mbash mend shokët e klasës

5 – Të qeshësh sa herë flet Ndreca

Kam dhe shume arsye të tjera që do ti them në statuset tjera.