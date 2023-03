Berisha: Kur kryeministri u vendos tritol mediave, bandat guxojnë dhe shkrehin me breshëri ndaj tyre!

Sali Berisha ishte sot i pranishëm në qytetin e Kuçovës ku prezantoi kandidatin për kryetar bashkie, Lefer Maliqi.









Në fjalën e tij, Berisha e vuri theksin tek shpopullimi i vendit dhe largimi i të rinjve. Më tej ai deklaroi se Rama është personi përgjegjës për vendosin e tritolit ndaj mediave dhe fjalës së lirë.

Pjesë nga fjala e Sali Berishës

Vëllezër e motra se pari përshëndetje te përzemërta.

Ju falënderoj shumë për ketë pritje me kaq entuziazëm ky është mesazhi qe ju i përcillni çdo shqiptari, sot Shqiperia është jo në krizë por po jeton disa aspekte te panjohura kurrë nuk është braktisur kurrë ndonjë herë me parë kaq shumë më shumë se 1/3 e popullsisë ne 8 vitet e fundit është larguar.

Ndaj energjia juaj është burim frymëzimi për banoret e Kuçovës dhe mbar shqiptarët që me 14 maj te votojnë kandidatin tonë shumë të përkushtuar, Lefter Maliqin

Një biri të këtyre trevave qe fuqinë qe i dhatë ju e përdori për te përmirësuar jetën tuaj me transparencë vizion dhe ndershmëri për të ndryshuar jetën dhe vizionin.

Në çdo detyre ai ka treguar shume përkushtim ndaj vjen sot si kandidat me mbështetjen totale të PD-s jam shumë i bindur që në Kuçovë do te kemi shumë sukses.

Me 14 maj realiteti ndryshon ne kemi në dorë më 14 maj te votojmë për të vendosur pluralizmin në Shqipëri nëse ne ndalemi dhe analizojmë si ka mundësi që në 8 vitet e fundit largohemi kaq shumë në vend që të kthehemi në vend që të pasurohemi varfërohemi regjimi arriti te humbasë lidhjet me qytetaret arriti te vendose monizmin.

Edi Rama kontrollon 10% më shumë pushtet se diktatori komunist i fundit ne vitet 90 ju si qytetare me liritë dhe te drejtat qe ju a jep kushtetuta i keni jo efektive sepse janë në duart e a tyre që bazohen në drogën dhe krimin ne më 14 maj do i japim përgjigje këti regjimi do vendosim pluralizmin.

Ne jemi një forcë politike e cila mbetet e pa mposhtur për 2 arsye kauza jonë mbetet pamposhtur sepse është e drejte, ne gabojmë dhe mësojmë nga gabimet tona.

Kështu që me 14 maj demokrate dhe demokrate që e doni ketë vend duhet të qoheni të largojmë monizmin sepse është munges lire, pa liri nuk ka jetë ndaj dhe ju largoheni nga Shqipëria, ka krijuar pasiguri absolutë njerëz të pafajshëm vriten çdo ditë.

Kur Kryeministri ju vë tritol mediave bandat kriminale guxojnë të gjuajnë me armë.

Dje familjaret varrosen njeriun e tyre te pafajshëm qe vdiq që u ekzekutua ne kabinën e tij të punë a ka cinizëm a ka përçmim më të madh.

Miq po ju them edhe nje herë 14 maj është një dite shumë e rëndësishme për zgjedhjen tonë në vitin 2008 pas lundrimit ne lumenjtë e varfëris ia dolëm te paguheshim më mirë në të gjithë Ballkanin me mirë se Bullgaret dhe Romunët me rroga mesatare nuk ishim te pasur larg pasurisë por ishim në ngjitje dhe ngjitja është shpresë.