“Çfarë do jetë duke bërë”/ Luizi i trishtuar, vjen reagimi i Kiarës pas daljes nga shtëpia: Vazhdo përpara luani im

Luiz Ejlli, është shqetësuar dhe i mërzitur së fundmi për Kiara Titon.









Ai tha se nuk e di se si e sheh nga jashtë partnerja e tij, çfarë bën apo se çfarë lajmesh është duke lexuar gjatë kësaj periudhe.

Një reagim në lidhje me këtë nuk mungoi as nga Kiara, e cila ka shpërndarë në InstaStory videon ku artisti shkodran shfaqet duke biseduar me Visin.

Ajo shkruan se është me të në çdo orë duke treguar mbështetjen e vazhdueshme dhe dashurinë që ka për të.

“Zgjohem dhe fle përballë teje 24/24 vetëm me ty”, vazhdo përpara Luani im!