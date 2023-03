‘E doja shumë pas abortit të binjakëve’/ Mes lotëve Delina Disha flet për pritjen e ëmbël, surprizohet nga djali

Aktorja e humorit, Delinda Disha do të bëhet nënë për herë të dytë pas abortit që e trishtoi jo pak.









Lidhur me lajmin e ëmbël, aktorja te ‘Më prit në fundjavë’ ka treguar emocionet që po përjeton.

“Vendosëm të shkojmë në Romë. Atje ndamë lajmin edhe për publikun. E doja shumë një shtatzëni të dytë sidomos pas asaj që kalova. Kur ua thashë lajmin të dy fluturuan nga gëzimi, djali e do shumë një vëlla po ende s’dimë gjininë”, tha Delinda.

Nga ana tjetër, ka qenë bashkëshorti i saj dhe djali të cilët e kanë surprizuar me një videmesazh duke i thënë ‘Ne do të bëhemi një familje më e bukur seç jemi, nuk e dimë ende gjininë e bebit por e dimë që do të jetë nje beb i bukur si Desantini dhe e rëndësishme është të jetë mire me shëndet. Delinda bëhu e forte çdo gjë do e kalojmë bashkë” – tha bashkëshorti ndërsa djali: “O ma të kam zemër je gjëja më e shtrenjtë e imja’’.