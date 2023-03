E kapi prej flokësh dhe e hodhi në tokë! 14-vjeçarja përjeton tmerrin nga bashkëmoshatarët

Nxënësja 14-vjeçare në Evosmos të Selanikut, ankohet dy herë se është rrahur nga një grup bashkëmoshatarësh të saj, të cilët e ngacmojnë sistematikisht, brenda dhe jashtë ambientit të shkollës.









Sipas avokatit të familjes, Thanasis Hatzakos, prindërit e të miturës synojnë të ankohen menjëherë në Gjykatë dhe të bëjnë padi në Prokurorinë e të Miturve për dy ngjarjet e rrahjes.

Veprimi ligjor ka për qëllim identifikimin e autorëve të mitur, shumica e të cilëve janë vajza të së njëjtës moshë dhe banuese në të njëjtën zonë me viktimën dhe natyrisht të ndalojë ngacmimin sistematik të vajzës.

Ajo u nxor nga piceria dhe u rrah – Videoja tronditëse e ngarkuar në TikTok

Në të njëjtën kohë, po shkakton tronditje video e së të miturve ndaj 14-vjeçares pak ditë më parë, në sheshin Evosmos, e cila tregon momentin kur një studente e sulmon duke i shkulur flokët dhe duke e hedhur në tokë, ndërsa një person i tretë regjistron incidentin e kamerës së celularit. Fragmenti specifik nga videoja u postua në platformën e njohur të rrjeteve sociale TikTok dhe u bë shumë shpejt “viral” në ambientin e shkollës së 14-vjeçares.

Siç sqaron zoti Hatzakos, ngjarja e parë e sulmit ndaj të miturës ka ndodhur në muajin shkurt, ndërsa e dyta ka ndodhur rreth 15 ditë më parë. “Në rastin e fundit, autori e ka ngarkuar videon në llogarinë e saj personale në TikTok dhe duket se po e kapë 14-vjeçaren nga flokët, duke e hedhur në tokë dhe duke e goditur. Sulmi ndodhi në sheshin Evosmos, menjëherë pas bashkisë. Drejtoresha ime ishte në një piceri dhe një grup prej 10-12 personash e nxorën jashtë, e tërhoqën zvarrë në atë zonë dhe autori filloi ta rrihte. Një e mitur e dytë ka filmuar aktin me celularin e saj, duke ngarkuar me paturpësi videon në rrjetet sociale dhe duke fajësuar tërësisht drejtorin tim”, thekson zoti Hatzakos.

Ajo është rrahur sërish sapo ka raportuar për rrahjen

E pyetur për pretekstin e përdorur nga grupi i të miturve për të sulmuar 14-vjeçaren, ajo shprehet se në thelb është një “përgjigje” ndaj ankesës që kishte bërë në drejtorinë e shkollës për incidentin e parë të rrahjes që ka marrë. “Drejtori im është një nxënës shumë i mirë, me nota shumë të mira, merret me muzikë dhe ngacmohet në mënyrë brutale. Tani ai nuk shkon dot mirë në shkollë, pasi ka frikë se do të pasojnë incidente të tjera”, vëren ai.

Zoti Hatzakos thekson se 14-vjeçarja “është krejtësisht e tmerruar, në gjendje paniku dhe shoku”. Siç thotë ai, “në thelb studenti donte të fshihte ngjarjen, por videoja e postuar në TikTok ra në vëmendjen e familjes dhe kështu nisi të zgjidhej lëmshi. Në fakt, në incidentin e parë, një shok klase tentoi ta mbrojë dhe doli përpara me trupin e saj, por edhe ajo u sulmua”.

Sipas denoncimit të nënës, shokët e klasës së vajzës së saj që po e ngacmojnë, ndër të tjera i kanë hedhur mbeturina në çantë dhe kanë tentuar t’i djegin flokët. Së fundi, nëna e vajzës ankohet se ka njoftuar si drejtorinë e shkollës ashtu edhe Drejtorinë e Arsimit të Mesëm duke pretenduar se në të dyja rastet ka pasur indiferencë.

Vihet re se grupi i të miturve që ngacmuan dhe sulmuan nxënësen 14-vjeçare janë të së njëjtës moshë dhe përbëhen kryesisht nga vajza. Pas padisë që pritet të bëhet nga familjarët, dosja, ashtu siç veprohet në raste të ngjashme, do t’i kalojë Drejtorisë së Policisë së Selanikut për të kryer të gjitha veprimet e nevojshme për identifikimin e personave.

Letra e nënës

Më 21 mars, nëna e vajzës 14-vjeçare, në një letër drejtuar drejtorit të shkollës ku e bija ndjek dhe me një njoftim për drejtuesen e arsimit të shkollës së mesme në Selanikun perëndimor, ka kërkuar që të gjitha të nevojshme të merreshin masa që fëmija i saj të mos kishte frikë të shkonte në shkollë dhe ankohej për indiferencë.

Konkretisht ajoshkroi:

“Megjithë përditësimet e mia të përsëritura verbale, ju i shpërfillni veprimet sistematike të bullizmit në masën që duhet dhe çështja sa vjen e përkeqësohet me efekte të rënda psikologjike tek fëmija. Fëmija ka pësuar djegie flokësh, abuzim verbal, hedhje mbeturinash në çantë dhe kërcënime të vazhdueshme. Ju lutemi kujdesuni për këtë çështje me vëmendjen e duhur në mënyrë që fëmija të fillojë të mos ketë frikë dhe të dëshirojë të shkojë përsëri në shkollë”.