EMRI/ Tritol pallatit në ndërtim, policia arreston pas më shumë se dy vitesh porositësin

Policia e Lezhës ka arrestuar pas dy vitesh e gjysmë një person të dyshuar si porositës të ngjarjes nga shpërthimi me tritol në objektin në ndërtim të biznesmenit Liman Gjoka në zonën e Ranës se hedhur në Shëngjin.









Burime për Gazetën Shqiptare bëjnë me dije se në pranga ka rënë shtetasi Zef Kola banues në Tiranë, i cili është ndaluar me urdhër të prokurorit të çështjes Francesk Ganaj, ku pas hetimeve me metoda speciale është arritur të zbardhet ngjarja.

Kujtojmë se si autor të vendosjes së lëndës plasëse më herët janë dënuar nga Gjykata dhe 2 autorët, Erald Pajtani me 4 vite burg dhe Angli Stafuka me 2 vite.