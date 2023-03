Flenë në dhoma të ndryshme prej vitesh, Elvis Pupa tregon ‘ndarjen’ me bashkëshorten dhe tregon arsyen

Elvis Pupa po vijon rrugëtimin e tij në Big Brother më së miri, edhe pse më herët ai është shprehur se nuk përshtatet me formatin dhe nuk e gjen veten.









Në një bisedë me banorët, ai ka folur lidhur me marrëdhënien me bashkëshorten e tij të cilën e ka mbajtur larg vëmendjes mediatike.

Ai ka shokuar duke thënë se me bashkëshorten e tij kanë vite që flenë në dhoma të ndara.

”Rrimë deri vonë bashkë por për të fjetur flemë në dhoma të ndara pasi unë gërhas shumë. Kemi rreth 4 vite që e kemi marrë këtë vendim, ajo do errësirë, unë dritë, që kështu jemi më rehat kur flejmë veç e veç. Ama gjumin e drekës e bëjmë bashkë”.

Ky fakt ka nxitur edhe reagimet e banorëve, që duket se u çuditën kur dëgjuan këtë variant të Elvisit.