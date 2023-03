Georgina Rodriguez/ Reagimet pas intervistës së saj: Ajo jeton në një botë tjetër

Georgina Rodriguez, partnerja e superyllit të futbollit Cristiano Ronaldo, është gjetur sërish në qendër të kritikave nga mediat spanjolle. Rodriguez po promovonte sezonin e dytë të dokumentarit të saj në Netflix “I’m Georgina” ndërsa ishte në turne në Spanjë, por paraqitja e saj në shfaqjen “El Hormiguero” shkaktoi reagime.









Gjatë emisionit, Rodriguez diskutoi transferimin e fundit të familjes së saj në Arabinë Saudite pas transferimit të Ronaldos në Al-Nassr në janar. Megjithatë, disa media spanjolle e sulmuan atë për mungesën e dukshme të të kuptuarit të jetës në vend dhe për promovimin e një reality show që nuk pasqyron saktë jetën e saj.

Partnerja e futbollistit ka deklaruar se gjatë xhirimeve të dokumentarit ka ndjerë mbështetjen e gjithë familjes së saj. Ajo foli edhe për fëmijët e saj me disa deklarata të diskutueshme që u diskutuan jo pak edhe në rrjetet sociale. “Unë i dua fëmijët e mi, por jo fëmijët e të tjerëve”, tha ajo me shaka para se të rrëfente se është krenare që fëmijët e saj nuk janë të dhunshëm. Siç tha një nga fëmijët e tyre, ai ishte rrahur në shkollë një ditë më parë, por ai nuk iu përgjigj goditjeve. “Jam krenare që fëmijët tanë nuk përdorin dhunë”, tha ajo.

Deklarata më e diskutueshme që bëri ishte sërish për arsimimin e fëmijëve të saj, kur tha se përpiqet t’u tregojë fëmijëve të saj se ka varfëri rreth tyre, duke vënë në dukje se ajo dhe Ronaldo vijnë nga familje të varfra. “Unë u them atyre që nuk duhet ta lënë ushqimin e tyre dhe nëse nuk e hanë është për meze të lehtë të pasdites më vonë. Herë pas here u tregoj video të fëmijëve që nuk kanë ushqim dhe u them se kjo mund t’u ndodhë atyre”, tha ajo.

Një tjetër pikë e intervistës bëri përshtypje në të cilën ajo përmendi se ata jetojnë “thjesht” me yllin portugez dhe se nuk janë “materialistë”, ndonëse ajo tashmë i ka bërë dhuratë tre makina për ditëlindjen e tij.

Një kritikë veçanërisht e ashpër erdhi nga gazetarja spanjolle Emma Garcia, e cila tha pas intervistës: “Ajo jeton në një botë tjetër dhe i mungon shumë informacioni për jetën në përgjithësi”.

Por ka pasur reagime edhe në rrjetet sociale. Një vajzë shkroi në Twitter se “puna e vetme e Georgina Rodriguez është në thelb të bëjë fotosesione, të kërkojë fustanin më të mirë për mbrëmjet e saj dhe të udhëtojë me avionë”. Një përdorues tjetër i platformës komentoi: “Georgina Rodriguez është personi tipik që paratë mund të blejnë gjithçka, përveç mendimeve të përulura”.