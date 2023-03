Italia merr karton të verdhë për financimin e stadiumeve me para të BE-së

Komisioni Evropian po frenon paratë e rikuperimit të Italisë për shkak të mosmarrëveshjes në lidhje me pranueshmërinë e investimeve të caktuara – duke përfshirë dy stadiume sportive.









Italia, përfituesi më i madh i fondit të rimëkëmbjes pas pandemisë së BE-së me mbi 190 miliardë euro të akorduara, është një sinjal për suksesin e saj dhe kështu po vëzhgohet nga afër.

Qeveria e Romës dëshiron të përdorë një pjesë të parave të gatshme, të krijuara për të ndihmuar në rritjen e ekonomive të Evropës pas COVID, për të përmirësuar stadiumin e futbollit të Fiorentinës të viteve 1930 dhe për të ndërtuar një të ri pranë Venecias.

Vendi kërkoi lirimin e këstit të tretë të fondeve, 19 miliardë euro grante dhe kredi të BE-së, në varësi të përmbushjes së 55 objektivave të reformave dhe investimeve, në fund të vitit të kaluar. Periudha e vlerësimit të Komisionit tashmë është shtyrë një herë, deri në fund të muajit mars, por ende nuk ka kaluar mjaftueshëm për ta përfunduar atë.

Roma dhe Brukseli ranë dakord të hënën ta zgjasin atë me një muaj tjetër, deri në fund të prillit, për të zgjidhur pikat e mbetura të pengesave.

Këto janë tre, sipas Romës: plani i qeverisë italiane për të financuar dy stadiume sportive; koncesionet portuale, kohëzgjatja e të cilave ekzekutivi i BE-së do të donte të shkurtonte; dhe pranueshmërinë e investimeve në rrjetet e ngrohjes qendrore.

“Qeveria do të ofrojë prova të mëtejshme për të mbështetur përshtatshmërinë e të gjitha këtyre ndërhyrjeve, veçanërisht ato të përfshira në Planet e Integruara Urbanistike të Venecias dhe Firences”, tha zyra e kryeministrit Giorgia Meloni në një shënim të hënën.

Ndërsa kjo mosmarrëveshje pothuajse me siguri do të zgjidhet, më shumë fronte ka të ngjarë të hapen pasi qeveria e Melonit premtoi të rishikojë planin e shpenzimeve të shkruar nga paraardhësi i saj Mario Draghi, diçka kundër së cilës Komisioni ka paralajmëruar.

Brukseli ka frikë se plani ambicioz i reformave dhe investimeve do të ngecë dhe do të ketë vonesa, siç po ndodh tashmë me vendet e tjera. Dështimi i Italisë ka të ngjarë të dënojë çdo emetim të mëtejshëm të borxhit të përbashkët – diçka për të cilën Komisioni është shumë i vetëdijshëm.

“Duhet të përveshin mëngët në Bruksel dhe Romë dhe t’i bëjmë këto gjëra të funksionojnë,” tha Komisioneri Evropian i Ekonomisë Paolo Gentiloni në një konferencë në Milano këtë muaj.

“Ne italianët nuk mund të marrim përgjegjësinë për dështimin e eurobonove të para në nivel europian, sepse kjo do të ishte vërtet një fatkeqësi”, shtoi ai.

Mosmarrëveshje për stadiumet

Përmirësimi i stadiumit të futbollit të Firences është projekti i kryebashkiakut Dario Nardella. Ai siguroi 95 milionë euro në fonde të BE-së dhe kombëtare për të rinovuar lokalin e vjetër Artemio Franchi, shtëpia e Fiorentinës. Stadiumi, i ndërtuar në fillim të viteve 1930, konsiderohet si një “infrastrukturë e madhe kulturore kombëtare”.

“Ideja e përdorimit të fondeve evropiane nga [Plani Kombëtar i Rimëkëmbjes dhe Rezistencës] të destinuara për vepra publike me rëndësi kulturore … na lejon sot të përmirësojmë një aset në pronësi të bashkisë dhe ta bëjmë atë ultra-modern të disponueshëm për fansat dhe vizitorët.” tha Nardella kur hapi tenderin në dhjetor.

Projekti i Venecias, i njohur si “Pylli i Sportit” dhe duke përfshirë një stadium basketbolli dhe një arenë sportive, do të ishte një zhvillim i ri 10 km nga porti i Venecias dhe do të kërkonte një lidhje të re autostrade që e lidh atë me qytetin dhe aeroportin – për një kosto totale të projektit. mbi 300 milionë euro, nga të cilat mbi 90 milionë euro do të vijnë nga fondet e rimëkëmbjes.

“Pylli Sportiv do të jetë një motor i rigjenerimit urban dhe rivitalizimit të Venecias dhe rajonit Veneto. Me ndërtimin e Arenës dhe stadiumit të ri, Venecia është një kandidate për të pritur ngjarje sportive me tërheqje të madhe ndërkombëtare”, tha kryetari i bashkisë së Venecias, Luigi Brugnaro, i cili është gjithashtu pronar i ekipit lokal të basketbollit, kur zbuloi projektin.

Çështja e ngritur nga Komisioni është përshtatshmëria e këtyre projekteve sipas linjës buxhetore të planit të rimëkëmbjes, e cila synon “rigjenerimin, rigjallërimin dhe përmirësimin e zonave të mëdha urbane të degraduara”.

Stadiumi Franchi, i ndërtuar në lagjen e katërt më të shtrenjtë në qendër të Firences, nuk i përshtatet faturave dhe duke marrë parasysh zonën e gjelbër të Venecias një projekt rigjenerimi urban është shumë i vështirë, sipas zyrtarëve të BE-së që nuk pranuan të përmenden emrat.