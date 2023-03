Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare” “Panorama”, “Panorama Sport”

Në faqen e parë të “Gazeta Shqiptare” do të lexoni:









DEPUTETI I PD REAGON PER SULMIN ME ARME NDAJ TELEVIZIONIT “TOP CHANNEL”

PALOKA: KUR KRYEBANDITI SULMON MEDIAT ME TRITOL DITEN,

PSE SKANDALIZOHENI QE KRIMI GODET ME KALLASH NATEN?

Kompanitë i kanë shlyer detyrimet e tyre.

Tatimet nuk gjetën evazion te “Birra Tirana” dhe “Korça”, pse mashtron Balluku për gjobat te “Hysenbelliu Group”.

Tatimet shpikën një gjobë për konsumin e lëndës djegëse si hakmarrje ndaj mediave.

Ish-kryeministri: S’ka vend në botë që ndërton rrugë me 24 mln euro kilometri

“Rama-Balluku vjedhin 90% të fondeve në punët publike”

Berisha: Kudo autostrada kushton maksimumi 3 milionë euro kilometri

Në faqen e parë të gazetës “Panorama” do të lexoni:

Në faqen e parë të gazetës “Panorama Sport” do të lexoni: