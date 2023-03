“Merren borxhe për të udhëtuar si sheik me charter”/ Meta me të rinjtë: Rama nuk zgjidh as problemet bazike të qytetarëve

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta akuzoi qeverinë se merr borxhe për luks dhe për qejf dhe jo për të zgjidhur problemet me arsimin apo shëndetësinë.









Gjatë një takimi që Meta zhvilloi me të rinjtë që punojnë në call center, u shpreh se kur ata të marrin drejtimin e bashkive “investimet nuk do të jenë për të vjedhur, por do të jenë transparente dhe me projekte të qarta për nevojat që kanë komunitetet e ndryshme”

“Merren borxhe për të udhëtuar si sheik me charter me dhoma gjumi. Merreni borxhe për ta bërë km e rrugës 5 herë më të shtrenjtë seç është, merren borxhe për luks dhe për të bërë qejfe dhe jo për të zgjidhur problemet më bazike, që janë arsimi, shëndetësia. Prandaj shkojnë të rinjtë në call centera, sepse qeveria nuk i ofron mundësi të tjera”, u shpreh Meta.

Ilir Meta u shpreh se sot një mësues apo pedagog merr me pak rrogë sesa ata që punojnë në këto biznesei. Sipas Metës, ky nuk është faji i biznesit, por i shtetit dhe qeverisë.

“Fakti që një që punon në call center merr më shumë sesa një mësues është dramatike. Kjo është një problem dramatik që ka të bëjë me shtetin tonë. Apo fakti që shumë prej jush edhe pse janë studentë, edhe pse sforcohen dikush që punon në call center dhe merr më shumë se pedagogu i tij kjo nuk është faji i call ceneter, por i shtetit. Është e rëndësishme që ne të rregullojmë këtë treg, marrëdhënien mes shtetit, sipërmarrësve vendas ose të huaj dhe mes punonjësve. Është e rëndësishme që të kemi kontrata të garantuara 2 vjecare, që të kesh mundësi të marrësh edhe një kredi nga banka. Është e rëndësishme që ndërkohë që ju punon në këtë aktivitet, që sigurisht nuk është e ardhmja e jetës tuaj, por është një mundësi për të përballuar kostot e larta

Unë besoj se ne mund të bëjmë shuamë edhe në parlament, përmes rishikimit të legjislacionit, por edhe përmes pushtetit vendor, përmes kryetarëve të bashkive dhe këshillave bashkiake. Nuk ka bashki më ideale sesa Vora për biznesin dhe për investimin e huaj, për të qenë një qendër e tërheqjes së investimeve të mëtejshme, sepse ka pozitën e tillë Vora, të aksesueshme. Ne dimë që pavarësisht se është një bashki me potencial të jashtëzakonshëm, është gati e falimentuar. Është një bashki që ka ndërruar 5 kryetarë, skandale pas skandalesh. PL ka treguar mbështetjen për të rinjtë gjatë gjithë historisë së saj. I ka promovouar të rinjtë deputetë Jam i sigurt se do bëjmë gjera të mrekullueshme. Kam një lutje për ju, mos u nisni në këto zgjedhje se kush parti ka propozuar këtë. Votoni më të mirët. Votoni për ata që ju mendoni se kanë integritet, votoni për ata që ju mendoni se nuk ju kanë mashtruar, votoni për ata që mendoni se mund të sjellin ndryshime. Unë besoj se ne jemi në krahun e duhur. Kandidatët e koalicionit tonë kanë dalë nga një proces transparent, përmes Primareve. Në fund fare jeni ju që e gjykoni se cilët janë personat e besueshëm. Nëse ju nuk votoni nuk keni as të drejtë të kërkoni”, theksoi kryetari i PL-se.