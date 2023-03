Meta për kandidatët e koalicionit: Nuk do përdoren gjoba intimiduese

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta prezantoi sot gjatë mbledhjes së Komitetit Drejtues Kombëtar disa nga angazhimet kryesore të kandidatëve të koalicionit “Bashkë Fitojmë” në rast të fitores në zgjedhjet lokale.









Meta tha se:

Por në 14 maj ndryshmi i madh do të fillojë, përmes çrrënjosjes së monizmit, do të bjerë e gjithë piramida si sheqeri në ujë kur shkrihet. Populli nuk pret asgjë të mirë nga banda e Rilindjes. Populli i Shqipërisë do ta ndëshkojë arrogancën dhe censurën, do t’u tregojë përfaqësuesve të regjimit mjaftist që u hyn qytetarëve në jetën private, se ku e meritojnë të përfundojnë. Në të gjithë qeveritë e pas ’90 Shqipëria ka pasur një nivel të lartë të lirisë dhe individit, shtetit dhe pushteti nuk ka përgjuar individët siç ndodh sot, por edhe liron kriminelët. Kreu i PS në Mirditë dha dorëheqjen sepse nuk i pyesin, Regjimi ka njerëzit e fortë. Duhet të kesh bërë burg, te kesh pasur tre emra që të jesh drejtor në administratën e tyre”, tha Meta.