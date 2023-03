‘Nuk e kontrolloi dot median’/ Açka për sulmin ndaj Prestige: Rama vendos tritol ditën për pushtet, barazon shtetin me krimin

Kryetarja e Komisionit të Mediave dhe Edukimit, Flutura Açka ka reaguar në lidhje me sulmin ndaj Top Channel ku tha se ngjarja duhet të zbardhet sa më parë, ndërsa tha se kryeministri Edi Rama duhet t’i lërë sarkazmat dhe të marrë seriozisht krimin.









Açka tha se Rama si një kryeministër që bën terror me tritol ditën kërkon të dëshmojë pushtetin duke dëmtuar asetet e një media që nuk e kontrollon dot.

“I bëjmë thirrje Kryeministrit shqiptar, t’i lërë sarkazmat me të dehur e sarhoshë që shëtisin me kallashnikovë netëve shqiptare në gjueti për terror, dhe ta marrë seriozisht këtë ngjarje të frikshme. Mjafton t’i kujtojmë Kryeministrit shqiptar të shkujdesur dukshëm me krimin, se mjafton djegia e makinës diku për të humbur gjurmët, për të kuptuar skenarin dhe të gjithë regjisurën e banditëve të pastër. Sigurisht, një Kryeministër që bën vetë terror me tritol ditën për diell, ditën e festave, në zenit të verës në mes të plazhistëve, vetëm e vetëm të dëshmojë forcën e pushtetit, vetëm e vetëm të dëmtojë asetet e një medieje që ai nuk e kontrollon dot, e trajton si një shaka dhe lojë luftash barabatjen e krimit me shtetin, pse jo edhe duke e konkurruar atë plotësisht. Ne i bëjmë thirrje edhe politikës shqiptare, segmenteve të caktuara të saj, të ndalin gjuhën, shpesh shumë të ashpër, shpesh me doza agresive, shpesh me shpifje e shantazhe, që nuk bëjnë gjë tjetër, veç i krijojnë një parajsë publike dhe një mjedis perfekt për frymëzimin e krimit dhe dhunës në shoqërinë shqiptare”, tha ajo.