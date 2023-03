Sa partnerë duhet të ketë një vajzë? Moderatorja e prerë: Duhet ta mendojnë mirë se kujt i japin veten, kryejnë s*ks me meshkujt

Moderatorja Katerina Trungu teksa fliste në lidhje me numrin e partnerëve seksualë që duhet të ketë një vajzë, ka pohuar se vetë ajo është paragjykuar pasi ka pasur vetëm një person në jetën e saj.









Katerina te ‘Shije Shtëpie’ tha se nuk ka asgjë të keqe të kesh disa partnerë, por i përçon mesazh të rinjve se duhet të mendohen mirë se kujt ia japin veten e tyre.

Sipas saj vajzat nuk duhet të frikësohen vetëm nga aspekti i virgjërisë, por duhet të mendohen mirë se me kë kalojnë jetën pasi ato do t’i jepen partnerit në aspektin fizik dhe shpirtëror.

Katerina Trungu: Ne duhet të mendojmë vajzat të mendojnë hapin që ato hedhin për një partner, tjetër gjë se ai nuk do jetë… nuk po them se do jetë ai bashkëshorti se ka edhe një lloj paragjykimi nga disa individë të cilët, ti po të kesh patur fatin të kesh patur një individ në jetën tënde të quajnë mesjetare dhe të prapambetur, më ka ndodhur edhe mua të ma kenë bërë këtë gjë. Unë nuk e kam problem, për mua është fat, kaq e quaj unë, është fat që për fat të mirë kam gjetur individin, njeriun që unë kam dashur të kem në jetën time dhe që është ai bashkëshorti ideal për mua. Por as kjo kategori nuk duhet gjykuar, që ka gjetur një partner në jetë dhe i ka shkuar çdo gjë mbarë, as kategoria tjetër pastaj ta marrin në formën renditi, rreshtoji se nuk ka asnjë gjë se nuk është e pamoralshme. Vajzat duhet ta mendojnë mirë se kujt i japin, dhe djemtë, se nuk dua ta ndaj vetëm vajzat, duhet ta mendojnë mirë kujt ia japin veten e tyre se nuk është thjesht fiziku, nuk është thjesht himeni kjo që po diskutojmë së bashku. Është edhe gjendja shpirtërore, ti i jepesh atij individi, kryen marrëdhënie me atë.