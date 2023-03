‘Situata në PD është kaotike’/ Alibeaj për 14 majin: Ka pasur debate me tone të larta në forumet e partisë, kush fshihet…

Kryetari i komanduar i PD, Enkelejd Alibeaj në një deklaratë për mediat nga selia e re e PD tha se në forumet e partisë janë zhvilluar debate me tone të larta lidhur me kandidatët për zgjedhjet e 14 majit.









Këto debate ai tha se janë të dobishme lidhur me situatën ku ndodhet PD, që e quajti “kaotike”.

Enkelejd Alibeaj: Ka pasur shumë debate në forumet tona, dalim me një kandidat në 61 bashkitë, pjesërisht, përfaqësohemi ne këshilla bashkiake…ka pasur debate me tone me zë të lartë në forumet tona. Të paktën pas kaq shumë vitesh po zhvillohet një debat në forumet drejtuese për kandidatët në zgjedhjet lokale. Debat i dobishëm për situatën kaotike ku ndodhet aktualisht PD. Kush fshihet pas gishtit për të vërtetën e situatës së demokratëve, është ose i kapur nga verbëria politike ose do që kjo status quo e gjatë e zvarritur e lodhshme në opozitë të vijojë pa fund e pa zgjidhje.