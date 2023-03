Zgjedhjet e 14 Majit, Saimir Korreshi: Në bashkitë me dy kandidatë të djathë, mundësia e PD për të fituar është më e vogël

Deputeti i Partisë Demokratike Saimir Korreshi ka folur ditën e sotme në Panorama TV në lidhje me daljen e PD me dy kandidatë në zgjedhjet e 14 Majit.









Ai u shpreh se në 16 bashkitë ku janë dy kandidatë, PD ka probabilitetin më të ulët për të fituar. “Të 16 bashkitë ku kemi kandidatë, kanë probabilitetin më të ulët për të fituar. Atje ka dy kandidatë mundësia për të fituar është më e vogël.

Kandidatët duhet të punojnë maksimalisht edhe me kryetarët e degëve. Ne në Lushnje kemi punuar kaq kohë për të gjetur një gjuhë të përbashkët. Ne do të mbështesim kandidatët e tjerë dhe nismën e tyre, Ne nuk i lëmë shokët dhe miqtë në baltë. Kanë nevojë për ndihmën tone”, deklaroi ai.

Korreshi foli edhe për qëndrimet e demokratëve në raport me ish kryeministrin Sali Berisha. “Zoti Berisha ka qenë më drastik në vendimet e veta që të mos bëjë mbrapsht si do të jetë rezultati. Ne nuk kemi qenë kurrë me zotin Berisha. Pasi edhe atëherë kur ka ikur Berisha, ai ka thënë se ka etapat e tij dhe afatet e tij. Pretenduam deri në fund se mund të ndryshonte qënfrim për hir të demokratëve.

Nuk mundem t’i marrim në qafë demokratët. Sepse në fund demokratët do bëjnë fajtor ata që kanë mundësi të ishin të përgjegjshëm. Pavarësisht shumicës dhe pakicës nuk e bëjnë një të plotë. Duhet të jenë të dy bashkë”, tha Korreshi.