Çfarë tha Greenwood për Cristiano Ronaldon para kthimit të tij në Manchester United

Mason Greenwood , një futbollist që ngelet ende i përjashtuar te Manchester United, pavarësisht se akuzat për tentativë përdhunimi dhe sulmi kundër kanë rënë, e ka parë ngecjen e karrierës së tij në moshën 21-vjeçare.









Një raportim nga The Athletic ka nxjerrë informacione të reja në lidhje me fazat e hershme të karrierës së sulmuesit para se ai të akuzohej për tentativë përdhunimi, sulm që shkaktoi dëmtime trupore dhe përfshirje në sjellje kontrolluese dhe shtrënguese. Të gjitha akuzat kishin të bënin me të njëjtën grua.

Prokuroria në Britaninën e Madhe ndërpreu akuzat kundër Greenwood në shkurt për shkak të tërheqjes së dëshmitarëve kryesorë dhe mundësive minimale për një dënim.

Detajet kanë filluar të dalin se si Greenwood organizonte rregullisht festa gjatë pandemisë me COVID-19 dhe policia kishte kontaktuar me Manchester United për sjelljen e yllit të tyre, në vend që të merrej drejtpërdrejt me të.

Një burrë që jetonte ngjitur me pronën e marrë me qira tha për The Athletic: “Muzika vazhdonte deri në 4 të mëngjesit ose 5 të mëngjesit, duke më mbajtur zgjuar. Shtëpia dridhej dhe kishte shumë të bërtitura dhe të qeshura. Një natë një grupi i fëmijëve ishin në derën e përparme duke bërtitur: ‘ Mason Greenwood, nuk na intereson kush je. Ti je futbollist i ndyrë. Na lejo të hyjmë ose do të të thyejmë këmbët’”.

Dëshmi të ndryshme nga ata në klub kanë zbuluar detaje rreth qëndrimit të Greenwood. Ai dikur iu referua Cristiano Ronaldos si një sulmues ‘i vdekur’, duke lënë të kuptohet se ai nuk ishte më efektiv.

Ai gjithashtu thuhet se ‘nuk kishte turp t’i tregonte dikujt se ata si ekip me të ishin të dështuar’, sepse e vlerësonte vetën më shumë se bashkëlojtarët e tij te United.