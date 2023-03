Denoncimi i fortë i Berishës: Bizneset ose duhet të dorëzohen dhe të bëhen socialiste, ose ekzistenca e tyre është e pamundur

Ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë një denoncim të fortë ku ka akuzuar qeverinë Rama se po detyron bizneset që të “dorëzohen dhe të bëhen socialiste, ose ekzistenca e tyre është e pamundur”.









Berisha ndër të tjea tha se “mafia ka penetruar në çdo qelizë”.

“Kjo është politikë e një gjenocidi që ushtrohet ndaj shqiptarëve. Çdo komb që gjendet para gjenocidit, duhet të reagojë”, theksoi ai.

Sali Berisha: Po bizneset, çfarë ndodh? Ose duhet të dorëzohen dhe të bëhen socialiste, ose ekzistenca e tyre është e pamundur.

Mafia ka penetruar në çdo qelizë. Merrni Tiranën, ka treguesin më të lartë në Europë për ndërtimet. Në çdo vend të botës, kjo do nënkuptonte çmime të arsyeshme, por të tretat më të lartat në Europë. Janë më të lira në Budapest dhe Bruksel se në Tiranë.

Ndaj nga të mos largohen kur nuk blen dot një shtëpi? Të shkojmë atje se të paktën marrim një strehë.

U servirtet gjithcka, mashtrohen nga mëngjesi në darkë njerëzit. Është krijuar një grup mashtruesish profesionistë që vetëm desinformojnë qytetarët.

Të zgjohemi se kemi një problem serioz, asnjë i qytetëruar nuk mund të rrijë i heshtur, para këtij agresioni jo ushtarak por të gjithëanshëm që i nënshtrohen shqiptarët sot.

Sot është një mision kundërshtimi i këtij realiteti. Shqipëria ka gjithcka, cdo potencial për të qenë një nga vendet me demografinë më të shëndetshme në rajon e Evropë.

PD do qendrojë fuqishëm në krijimin e kushteve të kalkulueshme për të qendruar e jo për t’u larguar nga Shqipëria, me politika specifike demografike që janë jetike për të përballuar këtë largim të frikshëm masiv të shqiptarëve nga Shqipëria.