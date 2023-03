“Do fillojë teatri”/ Arbri thumbon Oltën në momentin kur largohet nga shtëpia e Big Brother: Do qash dhe për neve si për Amosin?

Pas darkës që pati me banorët brenda shtëpisë së Big Brother, Arbër Hajdari ka ironizuar Oltën kur ishte te dera. Teksa po shkëmbenin përqafime me opinionistët, Olta i tregoi se ka mbetur në derë shenja e saj kur qau për largimin e Amosit. Ndërsa Arbri e pyeti nëse do bëjë të njëjtën gjë për të edhe Zhaklinën. Batutën e tij e mbajti Kristi duke i thënë se do nisë teatri.









Luizi: Po bëjmë provat gjenerale se si do përcjellim të shtunën Antonetën.

Arbri: S’do qajë njeri?

Luizi: Mos u mërzitni, s’ka gja.

Olta: Duket sikur u eliminuat.

Arbri: O Zhak, mos qaj tashi…biletën e kthimit. Ne do dalim dhe unë pranoj të na qajë Olta.

Olta: Dita që qava Amosin, më ka mbetur shenja në derë.

Arbri: E kuptoj, e kuptoj. A e bën edhe njëherë tani që do dalim ne.

Kristi: Do fillojë teatri.