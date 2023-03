“Fryrja” e administratës/ Alimehmeti në “Panorama TV”: Bëhet për efekt elektoral, janë thuajse të gjitha kontrata 3 mujore!

Për kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Këshillin Bashkiak të Tiranës, Ilir Alimehmeti, fryrja e punësimeve në administratë në prag zgjedhjesh bëhet për efekte elektorale.









Sipas tij, shumë prej kontratave të dhëna për punësim janë vetëm 3 mujore, gjë që e forcon tezën se kjo bëhet për çështje elektorale.

I ftuar në një intervistë për “Panorama TV”, Alimehmeti deklaroi se në politikë nuk bëhet asgjë në mënyrë rastësore, por gjithmonë ka një skemë “poshtë tavolinës”.

Alimehmeti: Dhe kjo është me efekt elektoral. Në politikë asgjë nuk ndodh rastësisht, gjithmonë ka një model apo një skemë poshtë. Dhe po të shohësh janë pothuajse të gjitha kontratat 3 mujore. Nuk jam kundër punësimit të njerëzve në administratë, por jo të shfrytëzohet për periudha zgjedhore. Njerëzit nuk mund të mendojnë dot vetëm për ditën e sotme. Duhet të mendojnë për fëmijët e tyre. Kjo është përgjegjësia e një votuesi. Në 2019-ën s’kishte kandidat, ishte i vetëm. Sa mijëra vota pati të pavlefshme në kuti. Ka votuar vetëm administrata dhe ata që u morën me forcë. E dinin që ai i vetëm do fitonte. Mijëra vota të pavlefshme. Ishin njerëz të asaj administrate që po e kuptojnë se ku po shkojmë. Ishte një proces fars. Ishte një minorancë e Tiranës dhe e dënuan duke i vënë kryqin sipër. Po këta njerëz janë dhe janë shtuar pas 4 vitesh.

Ndër të tjera, Alimehmeti tha se premtimet që jep Rama për rritjen e pagave, janë pa lekë.

Alimehmeti: Premtimet janë pa lekë. Janë premtime dhe s’i kemi parë në vendime. Kur u bë një kostifikim real, dha një deklaratë zyrtare, nuk vlerësoj fjalët e thëna lart e poshtë. Tha se nuk e kanë të mundur për pagesën e këtij bonusi për pensionistët. Çne dolën lekët pas një muaji. Si rrjedhojë, ju them se këto potencialisht janë premtimet. Fillimisht ai ka detyrë të bëjmë indeksimin e pagave. Ka një bord që qëndroi për gati një vit. Çfarë mase u mor për këtë bord? Personat si u gjykuan. Kanë shkelur Kushtetutën për një vit, dhe çfarë mase u mor? Këto janë thjesht premtime, se ndihen të paprekshëm.

3-5 vite më parë kishte njerëz që ecnin si Zoti në tokë këtu. Ku janë sot 2-3 vite më pas. E njëjta situatë është edhe sot. Premtimeet nuk janë të bazuar në financa, tha ministrja. Çfarë ndryshoi në këto javë në financat publike. I konsideroj premtime elektorale. Do doja shumë të vendoseshin në letër.