‘Kampionet’ në krevat/ Partneret e sportistëve zbulojnë aftësitë e tyre seksuale: Bëjmë s*ks 33.488 herë

Miliona njerëz në mbarë botën shikojnë yjet e tyre të preferuar të sportit duke luftuar në fusha. Për të dërguar topin në rrjetë dhe në kosh, për të gozhduar, për të nxjerrë mbrojtjen dhe për të shkruar historinë.









Në tribuna mes spektatoreve është një kategori femrash që kanë mbizotëruar si WAGS.

Çfarë janë WAGS? Janë partneret dhe bashkëshortet e sportistëve të famshëm.

Zakonisht janë modele, këngëtare, prezantuese dhe në fund influencues. Këto zonja janë vetëm përgjegjëse për informimin e botës për performancën e sportistëve jashtë fushës dhe veçanërisht në seks!

Pak ditë më parë , Larsa Pippen , ish-bashkëshortja dhe nëna e 4 fëmijëve zbuloi se kur ishte martuar me basketbollistin e Chicago Bulls, bënin seks 4 herë në natë. Cdo nate.

“Tri herë në javë nuk është asgjë… Kam bërë seks katër herë në natë, çdo natë. Unë kurrë nuk kam pasur një ditë pushimi në 23 vjet, “tha Larsa Pippen në episodin e fundit të ribashkimit të The Real Housewives of Miami.

Prezantuesi Andy Cohen e pyeti: “Pra keni bërë seks 28 herë në javë, për 23 vjet?”, dhe përgjigja ishte po.

Kjo do të thotë se në 23 vitet e martuar me “indianin” ka bërë seks me të 33.488 herë! Vihet re se së bashku me Scotty Pippen kanë 4 fëmijë!

Scotty me Larsa Pippen Larsa Pippen

Larsa Pippen

48-vjeçarja Larsa, e cila është vegane dhe prej muajsh nuk ha më mish, është me djalin e Michael Jordan, Marcus, i cili do të na informojë për performancën e tij seksuale në vitet e ardhshme.

“Ne e bëjmë çdo ditë me Sergio Ramos”

Pilar Rubio është një gazetare dhe prezantuese në Spanjë e martuar me Sergio Ramos. Ajo e ndjek kudo. Nga Reali te Paris Saint-Germain por ajo po shikon edhe karrierën e saj.

Ai pretendon se është adhurues i ushtrimeve dhe seksit. Nuk ka kaluar shumë kohë që nga dita që ajo foli për shpeshtësinë e kontakteve seksuale me ish-mbrojtësin ndërkombëtar spanjoll.

Pilar Rubio seksi Gruaja e Sergio Ramos

“Ne e bëjmë atë çdo ditë, përveç ditëve që jam në Madrid. Sot, për shembull, falë jush, nuk mundem. Bëjmë seks 4-5 herë në javë

View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio)

I pyetur nëse katër fëmijët e tyre që janë në shtëpi nuk është pengesë që ata të bëjnë seks çdo ditë, ai u përgjigj: “Fëmijët e mi janë në shtrat në orën 21:30. Seksi është jetë.”

Wanda nuk është një nga WAG-të më të bukura, por një nga më të nxehtat dhe ka një ndjekës të madh të fansave. E lindur dhe e rritur në Argjentinë, Wanda ka një karrierë si menaxhere lojtarësh, ndërsa është prezantuese e emisioneve dhe ka kompaninë e saj të kozmetikës.

36-vjeçari është martuar dy herë dhe është divorcuar dy herë. E para me ish-futbollistin e Barcelonës, Maxi Lopez dhe e dyta me asin e Paris Saint-Germain, Mauro Icardi.

Wanda Nara me Mauro Icardi Wanda Nara

Ajo ka pesë fëmijë nga dy martesat e saj, të cilët janë gjatë gjithë kohës me të, përveç kur është në shtrat. Asaj i pëlqen të ngacmohet me fotot e saj me të brendshme, por duke qenë se ka koleksionin e saj, e bën për t’u shitur!

View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

Disa vite më parë u publikua një kasetë seksi me Wanda Narën, por doli se nuk ishte … e vërtetë. Me rastin e atij filmi, Wanda Nara kishte pranuar se bën seks oral çdo natë me Mauro Icardin.

Wanda Nara në shtrat

“Kush do ta kishte menduar se seksi oral do t’ju çonte këtu ku jeni?” një fanse kishte komentuar në rrjetet sociale dhe ajo u përgjigj: ‘Një? E bëj çdo natë. Pse mos provoni edhe ju.”

Këtu vlen të theksohet se ish-mbrojtësi italian Daniele Adani në një bisedë me Christian Vieri qarkulloi thashethemet se Mauro Icardi dhe Wanda Nara bëjnë seks 12 herë në ditë.

Partneri seksolog i Rui Patricio,

Rui Patricio, për ata që nuk e njohin, është portieri i Romës. Ai është një ndërkombëtar portugez me një stazh në Kombëtaren e vendit të tij si dhe në Sporting. Madje ai ishte edhe anëtar i ekipit që fitoi Euro 2016.

Shoku i tij i skuadrës Ronaldo është i martuar që nga viti 2019 me seksologen televizive Vera Ribeiro dhe së bashku kanë dy fëmijë. Ribeiro, e cila është një yll i televizionit portugez, kishte provokuar me deklaratat e saj para Botërorit në Rusi 2018.

Ribeiro

“Lojtarët nuk duhet të abstenojnë nga marrëdhëniet para ndeshjeve, por ne e dimë se ata zakonisht nuk janë pranë partnerëve të tyre para ndeshjeve”.

Ai gjithashtu theksoi se vetëkënaqja është mënyra e duhur për atletët për të çliruar tensionin që kanë zakonisht para ndeshjes.

Megjithatë, ajo nuk ka treguar asgjë për jetën e saj seksuale me portierin.

Melissa Satta dëmton shëndetin

37-vjeçarja Melissa Satta është një nga modelet më të famshme në Itali, por është e shkëlqyer edhe në prezantim. Mbi të gjitha ajo është bërë e famshme botërore për shkak të marrëdhënieve me sportistë të njohur.

Ajo flinte me Christian Vierin në rininë e saj, ndërsa në tetor 2011 u publikua një foto e saj me Kobe Bryant jashtë një hoteli dhe u ndezën thashethemet për një lidhje me basketbollistin e ndjerë të Lakers.

Sata me Boategun Melissa Sata

Marrëdhënia e saj me futbollistin Kevin – Princ Boateng ishte e turbullt. Për ganezin, ai kishte zbuluar në vitin 2012 arsyen e lëndimeve të tij të shpeshta.

“Arsyeja pse ai është gjithmonë i lënduar është sepse ne bëjmë seks shtatë deri në 10 herë në javë. Unë e urrej paralojën, dua të shkoj direkt në temë. Vendi im i preferuar është në majë që të mund të marr kontrollin”, kishte thënë ai dhe më pas ishte penduar: “Nuk mund ta besoni se çfarë ‘cunami’ shkaktoi në jetën time ajo deklaratë. Duhet të keni shumë kujdes se çfarë thoni në futboll, veçanërisht kur bëhet fjalë për seksin. Por fakti që bëjmë seks kaq shpesh nuk më bën nimfomane”.

Sot ajo është me tenistin italian Matteo Berretini i cili ka një rënie të madhe në karrierë dhe shumë ia vënë fajin Melisës.

Braziliani dhe portieri

Kevin Trapp është një portier gjerman i Eintracht Frankfurt. Ai më parë ishte bërë i njohur pasi shënoi 6 gola kundër Barcelonës si lojtar i Paris Saint-Germain.

Bukuroshja braziliane Ai njihet edhe për lidhjen e tij me Bukuroshen braziliane e cila ishte një “engjëll i vogël” i Victoria’s Secret ka zbuluar detaje nga jeta e saj seksuale me gjermanin.

View this post on Instagram A post shared by Izabel Goulart (@izabelgoulart)

“Kevin dhe unë bëjmë dashuri shumë – katër ose pesë herë në javë. Por nëse ai ka luajtur në një ndeshje të rëndësishme dhe skuadra e tij humbet, unë mund të bëhem bukur, të rregulloj thonjtë dhe të vesh të brendshmet e mia më të mira dhe ende nuk ka seks”, tha ajo.

“Një zonjë në rrugë dhe një bishë në shtrat”

Katrivn Kerkoffs ka folur edhe për jetën e saj seksuale disa vite më parë në Belgjikë.

Ajo është gruaja e futbollistit ndërkombëtar Dries Mertens, i cili e siguron jetesën në Turqi dhe Galata.

Mertens me partneren e tij

“Unë jam një zonjë në rrugë, por një bishë në shtrat. Në publik veproj si një zonjë, por në shtrat jam ekscentrike. Mendoj se kur je i sigurt në vetvete seksualisht, gjërat shkojnë më mirë në përgjithësi. Më pëlqen ta bëj në vende që janë paksa të pazakonta”.

Nga Kroacia me dashuri

Pak kush e kujton Dino Dripiqin nga koha e tij në AEK. Por shumë kujtojnë partneren e tij, Nives Celsius. Kroatja që ka bërë Playboy në vendin e saj ka thënë shumë për Dinon dhe kishte zbuluar edhe një fantazi që e bëri realitet.

“Dino kishte marrë masa që të na ndizen dritat e stadiumit. Më në fund ai përmbushi ëndrrën e tij për të bërë seks në mes të një fushe futbolli. Ishte shumë keq”, tha ai për kohën e tij në Dinamo Zagreb.