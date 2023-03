“Lëmosha” për pensionistët dhe rritja e pagave/ Ish-ministri i PS-së: Po bëhen në prag zgjedhjesh, lë hije dyshimi!

Ish-Ministri i Financave, Arben Malaj ka komentuar vendimin e qeverisë për bonusin për pensionistët dhe premtimin e Ramës për rritjen e pagës minimale në vend. arben-malaj









Në një intervistë për “Panorama TV”, Malaj renditi disa çështje që sipas tij hedhin dyshime për qëllimin e vërtetë të kësaj rritje. Sipas tij, rritja e pagave duhet të ishte edhe në projeksionet e qeverisë në momentin që miratoi buxhetin e vitit 2023.

Malaj tha se edhe periudha përpara zgjedhjeve, e bën këtë vendim që të jetë i dyshimtë.

Malaj: Paga mesatare, paga minimale dhe pensionet, në raport me vendet e rajonit, këtu në Shqipëri janë të ulëta. Kjo tregon një shkallë më të lartë varfërie, duke pasur inflacionin ushqimor të lartë, do të thotë se shtresat janë varfëruar më shumë. Ata që duhen ndihmuar janë ata që janë më të ekspozuar nga varfëria, pabarazia dhe papunësia. Shoqëritë që janë më solidare janë më të sahëndetshem për vetë biznesin. Ku janë burimet?

Do të ishte shumë mirë kur projeksionet për rritjen e pagave të jenë pjesë e këndvështrimit afatmesëm 5-vjeçar. Cilat janë burimet e rritjes. Është parashikuar brenda 2 viteve të ardhshme pasi duket se është brenda mandatit të qeverisjes. Ka një logjikë që qeveria premton brenda mandatit të saj. Ne flasim në një këndvështrim që mes qeverive ka një garë se kush bën më shumë për vendin. Duhet rritur edhe paga mesatare sepse u fokusuam shumë në pagën minimale. Nëse do të rriteshin pagat minimale dhe do ngushtoheshin diferencat mes kësaj dhe pagës mesatare, ne do kishim nxitur edhe largimin e njerëzve të mençur të këtij vendi. Në pagën mesatare përfshihet një pjesë e lartë e administratësh.

Emigracioni?

Malaj: Duhet të kemi parasysh se njerëzit ikin nga Shqipëria nuk largohen vetëm nga pagat. Ajo që i largon më shumë njerëzit është shpresa, mënyra si qeveriset, arroganca e gjobave, gara për gjoba mes policisë së shtetit dhe asaj bashkiake, mosfunksionimi i sistemit gjyqësor. Nëse nuk e krijojmë ambientin që të jetë më i butë, të jetë më pak polarizuar, të mos kemi lodhjen e aktivitetit parlamentar për problemet reale të qytetarëve. Pse këto projeksionet për paga nuk u bë rritja e pagave dhe e pensioneve. Momenti që bëhet në mes të vitit dhe përpara zgjedhjeve, lë hije dyshimi se ethet elektorale mund të jenë duke mbisunduar qeverisjen e vendit.

Po të shohim raportet e fundit të zgjedhjeve, kemi pasur kritika ndaj mazhorancës për përdorimin e administratës publike për zgjedhje, për përdorim të burimeve financiare publike. Ka një elemnent që nuk mund të fshihet kollaj ashtu siç tha kryeministri që nuk pyet për kinezëritë që kanë bërë në Kodin Zgjedhor që e ndalon të bëjë premtime në çdo kohë që e gjen të arsyeshme. Nuk mundet të drejtosh duke thënë se do e shkel ligjin. Kur është arritur ai kompromis, ka qenë kërkesë e OSBE/ODIHR për të limituar keqpërdorimin e administratës publike.

Lidhur me burimet e financimit, ky është një bonus dhe jo rritje pensionesh. Cili është burimi? Qeveria pretendon se ka të ardhura nga tatimi i kompanive të energjisë. Përllogaritjet duhet të ishin të lehta. Janë 600 mijë pensionistë, me 5 mijë lekë në muaj, atëherë del shifra totale. Nëse rritja e pensioneve apo e pagave bëhet nga rritja e deficitit, atëherë është qeveri e keqe ekonomike. Këshilltarët duhet t’i thonë se nëse rriten pagat, rriten kostot për bizneset. Mund të bie prodhimi.