Premtimet e Ramës për rritjen e pagave/ Arben Malaj në Panorama TV: Në rast se KQZ nuk vepron, bie kredibiliteti. Informaliteti nuk mund të luftohet përmes gjobave

Ish-ministri i Financave gjatë qeverisjes socialiste Arben Malaj ka komentuar premtimet e kryeministrit Edi Rama për rritjen e pagave kur jemi pak javë para zgjedhjeve të 14 Majit.









Malaj u shpreh në një intervistë në Panorama TV, se argumenti i kryeministrit lë shumë për të dëshiruar sepse mund të përballet me sanksione nga ligji dhe vë KQZ para përgjegjësisë për të zbatuar ligjin.

“Spontaniteti me të cilin veprohet dhe kundërsulmi që mund të vijë kur ne argumentojmë është një risk që krijohet nga populizmi. Argumentimi që bëri kryeministri, unë nuk uroj që të dështojë se ky është vendi im, por linte shumë të dëshiruar sepse kemi të bëjmë me konceptin shtet formues. Të dënon ligji.

Në qoftë se KQZ nuk të dënon për shkak të presioneve bie kredibiliteti i KQZ sepse duhet të veprojë në mënyrë të barabartë për të gjithë. Në një mënyrë ose në një tjetër kryeministri i ka bërë dëm vendit të tij për vlerësimin e zgjedhjeve. Ose do gjobitet vetë ose KQZ nuk do ta gjobisë dhe do të ndikojë në rolin e saj. KQZ ka të drejtën e saj ta gjykojë. Ka filluar të gjobisë deputetë që kanë shkelur kodin zgjedhor. Po ka ardhur në një pikë kritike për të marrë një vendim ndaj kryetarit të partisë që është në pushtet”, u shpreh Malaj.

Ai tha se kryeministri tenton të përdorë çdo mundësi për të fituar zgjedhjet. “Kryeministri nuk bën mirë që tenton të përdorë çdo mundësi për të fituar një palë zgjedhje. E thotë kodi zgjedhor sepse e ndalon të keqpërdoren burimet njerëzore. Qoftë për zgjedhjet vendore apo për zgjedhjet parlamentare. Ka ardhur si një gjë e re dhe një gjë moderne. Nëse bëhet një rritje pagash për qëllime elektorale ka një rriskë që të rrisë deficitin dhe borxhin. Qeverisja e ka të detyrueshme transparencën dhe llogaridhënien”, deklaroi ai.

Sipas Malajt kryeministri Edi Rama i ka humbur garat për të bërë reforma në bazë të agresivitetit duke marrë shembullin e mbledhjes së parave të faturave të papaguara të energjisë elektrike.

“Nuk mund të luftohet informaliteti duke rritur arrogancën përmes gjobave. Kryeministri i ka humbur gara për reformat që ka bazuar te agresiviteti. Kemi parasysh mbledhja e e parave të dritave ku shumë veta u futën në burg. Pastaj ishin gjobat e mëdha për bizneset. Çështja shkoi deri në Gjykatë Kushtetuese sepse gjobat e mëdha dëmtonin konkurrencën në treg. Studentët duhen përfshirë patjetër dhe qeveria duhet të bënte një pako ku të përfshinte këto grupe. Ka instrumente të ndryshme por të lësh grupet sociale dhe të fokusohesh vetëm aty ku mendon se ndikimi është më i lehtë nuk mendoj se është model i një qeverisje të mirë”, u shpreh ai.