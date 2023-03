Makina e famshme e përdorur në filmin ‘Fast and Furious’ del në ankand

Makina e drejtuar nga personazhi i luajtur nga aktori i ndjerë Paul Walker në ekskluzivitetin e filmit hit miliarda dollarësh Fast & Furious do të shitet në ankand.

Bonhams do të mbajë një ankand online nga 28 prilli deri më 5 maj për të shitur Nissan Skyline R34 GT-R të vitit 2000, të cilin e quan “një nga makinat më të famshme moderne të kinemasë”.

Paul Walker, i cili vdiq në vitin 2013 në një aksident me makinë, është shumë i njohur për rolin e tij si Brian O’Connor në serinë e filmave. Ai drejtoi makinën në Fast & Furious, filmi i katërt në seri, i cili u publikua në 2009.

Walker ishte shumë i përfshirë në konvertimin e R34 GT-R, duke punuar me Daryl Allison nga Kaizo Industries.

GT-R u shfaq gjerësisht në film, kaloi nëpër Los Anxhelos në një garë rrugore me aksione të larta dhe u përdor për të kontrabanduar mallra përtej kufirit meksikan. Skenat e aksionit, duke përfshirë shpërthimin e makinës, u kryen nga gjashtë kopje të Skyline, katër prej të cilave ishin modele GT-T me rrota të pasme jo turbo.

Paul Walker’s customised Fast & Furious Nissan GT-R car to go on sale https://t.co/2f7psAqzqL

— LifeNationalUAE (@LifeNationalUAE) March 28, 2023