Moti merr kthesën e madhe, temperatura deri në 26 gradë dhe kthjellime në ditët në vijim

Moti në vend pritet të ketë përmirësime në ditët në vazhdim, pasi java ka nisur me temperatura të ulëta dhe në zonat malore pati prezencë të reshjeve të borës.









Për ditën e premte vendi ynë do të mbetet nën ndikim të kushteve atmosferike të qëndrueshme, ku do të ketë prezencë të kthjellimeve. Por nuk do të mungojnë as vranësirat të cilat hera-herës pritet të jenë deri të dendura.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare deri në 8m/sek, e cila përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore fiton shpejtësi deri në 15m/sek, duke bërë valëzimi në detet Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 3-4 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 4 deri 17 °C

në zona e ulëta 5 deri 22°C

në zona bregdetare 10 deri 22°C.