Një familje shqiptare kërcënohet me dëbim nga Franca: Nuk mund të kthehem në vendin tim, kam probleme atje

I mbështetur pas një peme, Antonio, babai, shikon fëmijët duke luajtur futboll në mes të ndërtesave në lagjen Zaragoza. Ai është ende i veshur me tuta, të mbuluara me bojë të bardhë. Ai punon si suvaxhi, me kontratë të përhershme për një vit: “Unë jam në industrinë e ndërtimit, bëj gjithçka”, buzëqesh ai. Gruaja e tij, Glykérie, mban në krahë më të voglën, Maria, 8 muajshe e lindur në Francë.









Familja Tahiri mbërriti në Pau pesë vite më parë. Tre fëmijët e tyre të tjerë, Konstantina, Fabio dhe Lorenco shkojnë të gjithë në shkollë. Megjithatë, leja e tyre e qëndrimit nuk është më e vlefshme, ata kanë marrë detyrimin për t’u larguar nga territori francez (OQTF) nga prefektura e Pyrenees-Atlantiques: “Unë nuk mund të kthehem në vendin tim, kam probleme atje”, thotë Antonio.

Një tubim i planifikuar para prefekturës

Sot, jeta e tyre është në Pau: “Jam i trishtuar, thotë Lorenzo, 10 vjeç. Nuk dua të largohem nga Pau, është një qytet i mirë dhe pastaj janë miqtë e mi”. Maéva është prind, këta fëmijë shkollohen në të njëjtën shkollë me Tahirin. Me prindër të tjerë, ajo ngriti një komitet mbështetës: “Pse duhet të kthehet kjo familje në Shqipëri? Ata nuk përbëjnë problem, janë të integruar personalisht dhe profesionalisht.”

Motivimet e prefekturës nuk i kupton as avokati i tyre, Henri Moura : “Babai është suvaxhi, është një profesion në mungesë, ku ka nevojë për fuqi punëtore. Avokati shpreh gjithashtu keqardhjen që projektligji për emigracionin, i dëshiruar nga Ministri i Brendshëm Gérald Darmanin, është shtyrë. Përsëri, Antonio do t’i përshtatej kritereve sipas avokatit.

Në pritje të formulimit të një kërkese të re për shqyrtimin e dosjes së familjes Tahiri, komisioni mbështetës bën thirrje për një tubim të mërkurën e 5 prillit në orën 15:00 para prefekturës në Pau. Një peticion po qarkullon gjithashtu në internet.

Gazeta Shqiptare