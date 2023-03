Shkrirja e akullit të Antarktidës, mund të ndryshojë klimën e botës për shekuj

Studimi tregon për një kolaps të mundshëm të sistemit të qarkullimit të ujit rreth Antarktidës.









Mund të ketë ndikime shekullore në shëndetin e oqeanit dhe rrjetin ushqimor detar.

Shkrirja e akullit rreth Antarktidës do të shkaktojë një ngadalësim të shpejtë të një rryme të madhe globale të thellë oqeanike deri në vitin 2050 që mund të ketë ndikime shkatërruese në shëndetin e oqeanit dhe rrjetin ushqimor detar. Ai gjithashtu mund të ndryshojë klimën e botës për shekuj me radhë dhe të përshpejtojë ngritjen e nivelit të detit, sugjeron një studim i ri. Shkencëtarët paralajmërojnë se nëse emetimet e gazeve serrë vazhdojnë në nivelet e tyre ekzistuese, rryma në pjesët më të thella të oqeanit mund të ngadalësohet me 40 për qind në vetëm 30 vjet. Efekti i goditjes do të privonte jetën detare nga lëndët ushqyese jetike, do të ndryshonte modelet e motit dhe do të rriste më tej nivelin e detit.

Emetimet do të duhet të bien me shpejtësi këtë dekadë për të shmangur këto pasoja potencialisht të rënda, tha ekipi i studiuesve australianë.

Nëse nuk e bëjnë këtë, më shumë jetë detare mund të shuhet, oqeani do të luftojë për të thithur dhe mbajtur nxehtësinë dhe humbja e akullit do të përshpejtohet edhe më shumë. “Prej këtu vjen urgjenca,” tha Dr Steve Rintoul, një oqeanograf dhe ekspert për Oqeanin Jugor në Organizatën e Kërkimeve Shkencore dhe Industriale të Komonuelthit të qeverisë Australiane.

“Sapo e ngadalësojmë qarkullimin, është e vështirë ta rikthejmë përsëri. Pasi ta fillojmë këtë, nuk mund të ndryshojmë vërtet mendje.

“Këto ndryshime janë të pakthyeshme në shkallët kohore të shumë e shumë shekujve.”

Bota ka shumë pak vende që prodhojnë ujë mjaftueshëm të ftohtë dhe të dendur sa të zhytet në pjesët më të thella të oqeanit, por Antarktida ka katër vende të tilla.

Rreth 250 trilion ton ujë fundoset në thellësi nën 13,100 metra (4,000 metra) afër kontinentit çdo vit, duke u bërë ujë shumë i ftohtë, shumë i kripur dhe i pasur me oksigjen.

Megjithatë, rritja e shkrirjes së akullit të detit Antarktik po redukton nivelet e kripësisë, gjë që e bën ujin më pak të dendur dhe më pak të aftë për t’u fundosur.

Kjo është e rëndësishme sepse do të thotë se uji i pasur me lëndë ushqyese që ndodhet shumë më poshtë nuk zhvendoset në mënyrën normale dhe nuk përhapet në vende të tjera në thellësinë e Oqeanit Indian, Paqësor dhe Atlantik.

E tillë është pasoja dramatike, që ekosistemet sipërfaqësore në të gjithë globin u grabiten më pas nga lëndët ushqyese të atij uji.

“Nëse i kufizojmë ato flukse të rritjes së lëndëve ushqyese dhe nuk sigurojmë lëndë ushqyese të mjaftueshme në bazën e zinxhirit ushqimor … është e qartë se kjo ka ndikim në ushqimin e popullatave në dekadat e ardhshme, në shekullin 21,” tha bashkëautori Profesor. Matthew England, i Qendrës Kërkimore të Ndryshimeve Klimatike në Universitetin e Uellsit të Ri Jugor.

Ai shtoi se e gjithë rryma e thellë oqeanike po shkonte drejt kolapsit në trajektoren e saj aktuale.

Dr Rintoul, i cili e ka kaluar karrierën e tij duke studiuar se si Oqeani Jugor rreth Antarktidës ndikon në sistemet e Tokës, tha se modelimi i ri ishte shumë më i sofistikuar se çdo punë e mëparshme e fokusuar në Antarktidë.

Kjo, shtoi ai, u jep shkencëtarëve edhe më shumë besim në parashikimet e tyre.

Simulimet tregojnë një ngadalësim të qarkullimit të përmbysjes, i cili më pas çon në ngrohjen e shpejtë të oqeanit të thellë.