Altin Dumani bën deklaratën e fortë për Ahmetajn: Kemi gjetur prova…

“Kemi gjetur prova”. Kështu deklaron kreu i SPAK, Altin Dumani, në takim informal me gazetarët sa i takon rastit të ish-zv.kryeministrit Arben Ahmetaj, për të cilin ka një kallëzim.









Dumani theksoi se SPAK nuk i merr leje askujt që të marrë në pyetje Ahmetajn, ndërsa shtoi se Prokuroria ka dërguar letërporosi në shumë shtete, ndërsa shtoi se ka dyshime për fshehje të pasurisë jashtë vendit.

Duke u ndalur te sekuestrimi i dy pronave, një në emër të partneres së Ahmetajt, Erjola Hoxhës, në Hamallaj dhe një tjetër që figuron në emër të shoqes së saj, në Palasë, Dumani shton se ky bllokim është preventiv, masë sigurie me qëllim me qëllim që mos të tjetërsohet pronësia.

“Nuk i marrim leje kurrkujt e thërrasim kushdo të jetë për ta marrë në pyetje Arben Ahmetajn apo kushdo që të jetë. Kontrollet janë në dinamikën e hetimit ku grupi vlerësoi se në këto ambiente mund të gjendeshin prova. Kemi gjetur prova. Sekuestro është preventive, masë sigurie me qëllim me qëllim që mos tjetërsohet pronësia. Në verifikim është çdo gjë. Kemi nisur letërporosi në shumë shtete jo vetëm në një shtet, kërkon kohë. Ka që janë përgjigjur, ka që janë në proces, hetimi përfshin çdo gjë (përfshirë edhe mundësinë e fshehjes së pasurisë jashtë). Patjetër që do e thërrasim Ahmetajn, nëse do e shikojmë të nevojshme.”, tha Dumani.