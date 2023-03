Jori e zhveshur me bikini, Luizi i shkon pranë dhe e ngacmon. Kristi i kujton Kiarën: Je i lidhur! Do të të vijnë me dron një palë…

Batuta ka pasur mes Luizit dhe Jorit në shtëpinë e BBV, ku këngëtari ka ngacmuar modelen duke i vënë në pah linjat e saj trupore dhe provokimet që ajo bën me veshjet.









Këtë të premte, teksa modelja ka dalë me bikini në oborr për të marrë rreze dielli, nuk kanë munguar batutat e Luizit.

Ndërkohë që ka qenë Kristi dhe Lorenci ata që e kanë kritikuar Luizin duke i kujtuar se është i lidhur me Kiarën dhe se do ta ketë mërzitur moderatoren me sjelljen e tij.

Luizi: O Jor, na i more tana kamerat mikrofonat vëmendjen dronat. Kujdes, kujdes.

Jori: Hajdeni dhe ju merrni cik diell

Luizi: për ca me ardh ne me u duk ti dhe ma e bukur Me nejt afër teje unë dukem si..ku di unë.

Kristi: Si dordolec

Luizi: Po mirë moj a s’të vjen keq për ne që na u bën me u ndier keq? Sa morëm vesh që do me u zhvesh ti, u veshëm të tërë. Kujt je duke i thënë mos më shikoni? O Jor dëshiron ndonjë gjë për të pirë? Ca do ti?

Kristi: O Luiz po nuk bën o burrë

Luizi: Ca po bëj? Po shtyj kohën ca të bëj.A të merrem me ty?

Kristi: Po jo në këtë mënyrë

Luizi: Kam dy variante, me u marr me ty a me Jorin?

Kristi: Po je burrë në lidhje

Luizi: Ky s’është në terezi, unë s’jam tu shku tu u martu mor.

Lorenci: Po nuk deshe me të ardh ndonjë palë gërshërë me dron. Gërshëra të pres me mall Kiara