“Nuk e dija që do të funksiononte”/ Babai i celularit sheh anën e errët, por edhe shpresën në teknologjinë e re

Këto ditë Martin Cooper shqetësohet si gjithë të tjerët për ndikimet e shpikjes së tij në shoqëri – nga humbja e privatësisë te rreziku i varësisë nga interneti e deri te përhapja e shpejtë e përmbajtjeve të dëmshme, veçanërisht tek fëmijët.

“Mendimi im më negativ është se ne nuk kemi më privatësi, sepse gjithçka rreth nesh është regjistruar diku dhe e aksesueshme për dikë që ka mjaft dëshirë të madhe për ta marrë atë”, tha Cooper, i cili foli me Associated Press në industrinë më të madhe të telekomit, shfaqje tregtare në Barcelonë, ku po merrte një çmim të përjetshëm.

Megjithatë, ëndërrimtari 94-vjeçar i vetë-përshkruar gjithashtu mrekullohet se sa shumë kanë avancuar dizajni dhe aftësitë e celularëve dhe ai beson se ditët më të mira të teknologjisë mund të jenë ende përpara saj në fusha të tilla si arsimi dhe kujdesi shëndetësor.

“Midis celularit dhe teknologjisë mjekësore dhe internetit, ne do të mposhtim sëmundjet”, tha ai të hënën në MWC, ose Mobile World Congress.

Cooper, shpikja e të cilit u frymëzua nga ora e dorës e radios së Dick Tracy, tha se ai parashikon gjithashtu një të ardhme në të cilën telefonat celularë të ngarkohen nga trupat e njeriut.

Është shumë larg nga vendi ku ai filloi.

Cooper bëri thirrjen e parë publike nga një telefon portativ në dorë në një rrugë të qytetit të Nju Jorkut më 3 prill 1973, duke përdorur një prototip që ekipi i tij në Motorola kishte filluar ta dizajnonte vetëm pesë muaj më parë.

Për të përballuar konkurrencën, Cooper përdori prototipin Dyna-TAC – i cili peshonte 2.5 paund dhe ishte 11 inç i gjatë – për të thirrur rivalin e tij në Bell Labs, në pronësi të AT&T.

“E vetmja gjë për të cilën isha i shqetësuar: ‘A do të funksionojë kjo gjë?’ Dhe ndodhi”, tha ai.

Thirrja ndihmoi në fillimin e revolucionit të telefonave celularë, por duke u kthyer pas në atë ditë Cooper pranon, “ne nuk kishim se si ta dinim se ky ishte momenti historik”.

Ai kaloi pjesën më të madhe të dekadës së ardhshme duke punuar për të sjellë në treg një version komercial të pajisjes, duke ndihmuar në lançimin e industrisë së komunikimit me valë dhe, bashkë me të, një revolucion global në mënyrën se si ne komunikojmë, blejmë dhe mësojmë për botën.

Megjithatë, Cooper tha se ai “nuk është i çmendur” për formën e telefonave inteligjentë modernë, blloqet prej plastike, metali dhe qelqi. Ai mendon se telefonat do të evoluojnë në mënyrë që ata të “shpërndahen në trupin tuaj”, ndoshta si sensorë që “matin shëndetin tuaj në çdo kohë”.

Bateritë madje mund të zëvendësohen nga energjia njerëzore.

“Ju hani ushqim, krijoni energji. Pse të mos e keni këtë marrës për veshin tuaj të ngulitur nën lëkurë, të mundësuar nga trupi juaj?” imagjinoi ai.

Ndërsa ai ëndërron se si mund të duket e ardhmja, Cooper është i përshtatur me sfidat aktuale të industrisë, veçanërisht rreth privatësisë.

Në Evropë, ku ka rregulla strikte për privatësinë e të dhënave, rregullatorët janë të shqetësuar për aplikacionet dhe reklamat digjitale që ndjekin aktivitetin e përdoruesve, duke lejuar teknologjinë dhe kompanitë e tjera të krijojnë profile të pasura përdoruesish.

“Do të zgjidhet, por jo lehtë”, tha Cooper. “Ka njerëz tani që mund të justifikojnë matjen e vendit ku jeni, ku po bëni telefonatat tuaja, kë po telefononi, çfarë keni akses në internet”.

Përdorimi i telefonave inteligjentë nga fëmijët është një fushë tjetër që ka nevojë për kufizime, tha Cooper. Një ide është që të kemi “internet të ndryshëm të kuruar për audienca të ndryshme”.

Pesëvjeçarët duhet të jenë në gjendje të përdorin internetin për t’i ndihmuar ata të mësojnë, por “ne nuk duam që ata të kenë akses në pornografi dhe gjëra që ata nuk i kuptojnë,” tha ai.

Sa i përket përdorimit të telefonit të tij, Cooper thotë se ai kontrollon emailin dhe bën kërkime në internet për informacione për të zgjidhur argumentet e tryezës së darkës.

Megjithatë, “ka shumë gjëra që nuk i kam mësuar ende”, tha ai. “Unë ende nuk e di se çfarë është TikTok”.

Gazeta Shqiptare